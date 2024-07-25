意大利总理本周访华 分析：此访不大可能对两国产生转折性影响

北京证实意大利总理梅洛尼将从星期六起，对中国进行为期五天的访问。这是她上任以来首次访华，受访专家称此访旨在改善与中国的贸易往来。

中国外交部发言人毛宁星期四（7月25日）在例行记者会上宣布，梅洛尼将于7月27日至31日对中国进行正式访问，期间将同中国国家主席习近平、国务院总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际举行会谈，就双边关系和共同关心的问题交换意见。

毛宁还说，中意两国是全面战略伙伴，两国高层保持密切互动，各领域互利合作取得务实成果。中国愿同意大利深化务实合作和人文交流，推动中意、中欧关系行稳致远。

据法新社报道，迫于美国的压力，意大利去年退出“一带一路”倡议；但梅洛尼此后一直在寻求修补两国关系。

意大利副总理兼外长塔亚尼今年4月称，尽管罗马退出了“一带一路”倡议，但“并非敌视中国”，仍打算加强与中国的贸易关系。

上海外国语大学欧盟研究中心主任忻华接受《联合早报》采访时分析，梅洛尼此访的重心是试探进一步推进经贸合作的可能性。至于乌克兰问题，她很可能对欧盟的立场照本宣科。

据路透社报道，梅洛尼认为中国的投资可以刺激意大利疲软的经济增长。报道引述消息人士称，梅洛尼此行有望与中国签署双边贸易和工业协议。

报道称，意大利轮胎制造商倍耐力（Pirelli）、能源集团埃尼（ENI）、防务集团莱昂纳多（Leonardo）、葡萄酒生产商、以及包括杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）在内的几家意大利奢侈时尚集团等，都受邀参加将于7月28日至29日在北京举行的中意商业论坛。

商业论坛的一个小组将专门讨论汽车产业。意大利《24小时太阳报》两周前报道，意大利政府正考虑通过法律手段“接管”欧洲汽车巨头斯泰兰蒂斯集团（Stellantis）旗下已停产的汽车品牌，将其使用权“转让”给中资企业。

中国工业和信息化部本月早些时候称，愿推动与意大利在汽车、船舶和中小企业等领域的务实合作。欧盟本月初宣布对中国电动汽车，加征最高可达37.6%的临时关税。

忻华强调，尽管意大利仍希望推进经贸合作，但主要考虑是从中国庞大的经济体量中获益，不意味着对中国的基本战略认知发生改变，此访也不大可能对两国或中欧关系产生转折性的影响。