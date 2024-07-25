中国学者：中国可以日美汽车战为鉴 化解产能过剩争议

中国可以上世纪的日美汽车战为鉴，通过将新能源行业部分供应链转移到海外，为当地提供更多就业机会，从而缓解其他国家对产能过剩的担忧，达致双赢局面。

中国经济学者、华中科技大学教授陈波，星期四（7月25日）在新加坡国立大学东亚研究所举办的公开讲座上，围绕“中国产能过剩：事实还是虚构”的主题发表演讲时，提出上述建议。

今年以来，“产能过剩”成为中国与欧美国家交锋的新领域，围绕产能过剩的争议从电动汽车等新能源产品，扩展到钢铁和铝材等传统行业。欧盟本月起对进口的中国电动汽车征收反补贴关税，美国则宣布对华电动汽车、电池、钢铁和关键矿产等进口商品提高关税。

陈波指出，中国在钢铁等领域的产能过剩是国际共识，中国政府多年前就将产能过剩列为经济主要挑战之一，并将钢铁和煤矿等领域“去产能”作为主要工作任务。不过，电动汽车、锂电池和太阳能电池板这“新三样”是否存在产能过剩，以及这种现象是否合理，则有较大争议。

他指出，导致产能过剩的原因，包括需求波动、新市场崛起、技术升级和过度投资等。以新能源车行业为例，这个新兴产业在技术迭代、政策扶持和资本大量注入共同作用下，导致产能大幅提升。不过，新能源车快速增长符合全球绿色发展趋势，美国和欧洲也对这一产业大力扶持，“中国只是早一步落实了扶持政策。”

针对欧美国家指责中国通过产业政策补贴国有企业的说法，陈波引述数据说明，销售额排行前五的中国钢铁企业，绝大部分都是国企。反观五大新能源车企中，只有两家是国企；锂电池行业只有一家国企跻身前五，太阳能电池板前五名则没有一家是国企。

他进一步指出，中国去年共出口了491万辆汽车，其中121万辆是电动汽车。相比之下，日本汽车巨头丰田同期向全球出口近900万辆汽车。“电动汽车和传统油车共享一个市场，为什么欧美只针对电动汽车行业发难？”

在回应国大东亚所所长睿德（Alfred Schipke）关于中国新能源产业发展过快，令其他国家来不及调整的评论时，陈波也坦言，从政治经济角度出发，中国新能源车崛起的确威胁到传统汽车强国产业，应以1970年代的日美汽车战为鉴，避免与其他国家，尤其是与欧盟间贸易摩擦进一步升级。

除了像当时的日本一样到海外设厂，中国还可以通过自愿限制出口、开拓欧美以外市场等手段化解争议。陈波补充，中欧双方应继续推动中欧全面投资协定（CAI）生效，助力欧洲汽车公司在华扩大生产，让双方都能发挥比较优势。

“如果中国要继续参与全球竞争，就必须和其他国家共同打造双赢局面，而非‘零和游戏’，因为后者必然不可持续。”