中共海南原省委书记罗保铭主动投案

（北京综合讯）中共海南原省委书记罗保铭在卸任七年后主动投案，成为中共十八大以来第二名主动投案的原省委书记。

中共中央纪委国家监委星期四（7月25日）通报罗保铭涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受调查。

罗保铭是继云南原省委书记秦光荣2019年主动投案后，又一名主动投案的原省委书记。秦光荣在2021年被判监七年，并处罚金150万元人民币（27万8000新元）。

今年将满72岁的罗保铭是天津人，21岁时在天津市无线电元件三厂当工人。1978年高考恢复后，罗保铭考入天津师范专科学校中文系，1981年毕业后入职共青团天津市委。

在之后的四年内，罗保铭从天津团市委青工部干部迅速升至天津团市委书记、共青团第十二届中央委员会常委，跻身正厅级。

罗保铭在1992年转任天津市大港区委副书记，随后相继担任区委书记、区长、市商业委员会主任、宣传部部长等职。2001年，罗保铭南下海南省工作。

罗保铭在海南相继担任省委副书记、宣传部部长、省长等职，直到2011年升任省委书记。2017年，罗保铭转任全国人大华侨委员会副主任委员，2023年3月卸任。

今年5月27日，罗保铭作为省级老干部出席在海口举行的警示教育会，这是他最后一次现身公众场合。

罗保铭是今年下半年首“虎”，也是今年落马的第六名正部级官员。