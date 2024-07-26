乌克兰外长吁香港勿让俄罗斯规避制裁

（香港综合讯）乌克兰外长库列巴呼吁香港不要被俄罗斯及其企业利用以规避西方制裁，香港特首李家超则称港府履行并严格实施联合国安全理事会议决的制裁。

据法新社报道，乌克兰外交部星期四（7月26日）发表声明说，库列巴当天访港与李家超会晤时，呼吁港府采取措施，防止俄罗斯和俄企利用香港规避因俄乌战争而实施的限制措施，并指这对于“削弱俄罗斯在乌克兰发动战争和杀害乌克兰人的能力”方面是必要的。

星期三（7月24日）在广州就寻求结束俄乌战争这一议题与中国外长王毅举行了三小时会谈的库列巴说，香港作为高度发达的自由经济体，建立在坚定不移地尊重法治的基础上，有关声誉“不应被俄罗斯的阴谋诡计所玷污”。

美国政府视香港和中国大陆为俄罗斯采购军用材料包括半导体和无人机零部件等的重要全球节点。《纽约时报》本周报道俄罗斯获取了近40亿美元（53.75亿新元）的受限芯片，其中许多是通过香港空壳公司运送的。香港自由委员会基金会星期一（7月22日）也发表报告指香港向俄罗斯、伊朗和朝鲜出口了受限制商品。

不过，据《星岛日报》报道，李家超在与库列巴的会晤中回应说，法治精神在香港备受尊重，对香港至关重要，港府履行并严格实施联合国安全理事会议决的制裁，采取的任何行动皆严格遵守香港法律。

在接到彭博社的查询时，港府没有直接回答香港是否帮助莫斯科逃避贸易限制的问题。