甘肃出现60多年来最强暴雨 致一人死三人失联

（兰州／北京综合讯）中国甘肃省出现近60多年来最强降水过程，全省多个市州不同程度受灾，目前已致一人遇难，三人失联。

综合《兰州日报》与央视新闻消息，从星期一（7月22日）至星期三（24日），甘肃陇东、陇南、陇中等地出现今年以来最强降水过程。据甘肃省气象局综合评估，此次区域暴雨过程综合强度为特强等级，为1961年以来最强。

甘肃全省有1167个乡镇出现降水，多市局地累计降水量超过100毫米，崇信、通渭、秦州区、灵台四县区共12站累计降水量超过300毫米，最大累计降水量达367.7毫米。

甘南、定西、庆阳、白银、天水、平凉、陇南七个市州19万2500人在此次区域暴雨中受灾，当地河流水量暴涨，多处发生洪涝、滑坡等灾害。有桥梁被山洪冲垮，核心灾区的道路、通信、电力一度全部中断。

暴雨导致定西市通渭县七间房屋倒塌，一人遇难。陇南市武都区三河镇姚沟村出现山体滑坡，造成三人失联。

当地降雨仍在持续，目前正抓紧推进抢险救灾工作。甘肃省气象局预计，未来一周，甘肃河东大部及祁连山区仍有多阵降水天气，主要降水时段为星期六（27日）至星期天（28日），以小到中雨为主。

中国多地近期出现暴雨灾情，面临洪水威胁。中国中央气象台预测，星期六，浙江、福建、广东、安徽、湖南、湖北、河南、河北等省一些地区有大雨到暴雨，部分地区大暴雨，局地特大暴雨。

中共政治局星期四（25日）召开会议，部署防汛抗洪救灾工作。会议称，今年中国强降雨过程多、历时长，江河洪水发生早、发展快，一些地方反复遭受强降雨冲击。会议要求各地全力开展抢险救援救灾，加强统筹部署和超前预置。