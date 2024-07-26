中国国资委指示央企下半年加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈

中国国务院国有资产监督管理委员会星期五宣布，中央企业下半年将加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。受访专家认为，在中美战略博弈加剧与中国经济下行的双重压力下，此举突显中国着眼未来的底线思维。

中国国资委副主任王宏志星期五（7月26日）在新闻发布会上称，国有企业是解放和发展生产力的重要载体，必须要在加快形成新质生产力上有所作为。今年超过80%国有资本经营预算用于支持企业科技攻关与产业升级。

王宏志指出，要加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈；要加大产业焕新投入，加快新赛道、新产业布局；要加大设备更新投入，加快推动传统产业转型升级。

他还说，对企业推进科技创新、发展新兴产业给予考核加分和利润加回，累计对25万名关键人才和科研骨干实施了股权分红激励。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬，在中共二十届三中全会前后走访中国多地，向当地政府讲授如何推动科技创新。他在接受《联合早报》采访时分析，国资委新举措的力度与势头很大，表明中国政府即使面对外部竞争加剧与内部经济转型的压力，依然下定极大的决心推动经济增长方式转变。

中国近年来愈发强调在高技术领域自给自足。上周闭幕的三中全会要求优化重大科技创新组织机制，统筹强化关键核心技术攻关，并用大篇幅强调要“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”“抓紧打造自主可控的产业链供应链”。

不过，中国强化科技自主创新的决心，也令一些外国企业感到困惑。据彭博社引述知情人士报道，本周访问北京的美国企业高管称，虽然中国官员呼吁美国企业在中国激发创新，但中共三中全会也强调自给自足是优先事项。不愿具名的知情人士说，在一些美企高管看来，这两个目标相互矛盾。

此外，美国总统大选的不确定性，也助长了外界对中美关系前景的担忧。

顾清扬认为，自中美贸易战以来，中国要通过传统途径获取西方先进技术越发困难。美国朝野将中国定位为头号战略竞争对手后，中国虽仍积极寻求与西方科技财团合作，却也只能立足底线思维，整合自身科研力量应对最坏的可能性。