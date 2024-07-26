（北京综合讯）中国多所高校延长研究生学制，以进一步提高研究生质量，部分原学制两年的专业调整至三年。

据澎湃新闻报道，近期宣布延长研究生学制的中国院校，包括广西师范大学、沈阳理工大学、西安外国语大学、内蒙古师范大学等。

其中，广西师范大学研究生招生办公室宣布，将教育学部的教育管理、现代教育技术、心理健康教育、学前教育专业学位硕士研究生学制由两年调整为三年。

同时，该师范大学文学院的学科教学（语文）、外国语学院的学科教学（英语）、历史文化与旅游学院的学科教学（历史）等学科教学类专业的硕士研究生，学制也从两年调整为三年；化学与药学学院的化学专业博士研究生，学制则由三年调整为四年。

多所高校也宣布每学年的学费标准不变，引发舆论关注。中国高校的专硕大多是自费，有网民指出，延长学制意味着学生要多交一年的学费，可能会增加部分家庭的经济压力。

中国教育在线转载文章称，中国高校研究生的学费受地区、专业、学历等因素的不同，会有所差异，全日制研究生学术硕士学费通常在每年8000元人民币（1482新元）左右，大部分全日制专业硕士学费每年在1万元左右。

《中国青年报》引述专家称，研究生考核方式质量要求更高，一些学生只求获得学分，不认真读书、不深入钻研课业；某些导师由于修业年限短、门下学生多，无暇或缺乏精力细致深入指导。适度延长修业年限，有助于优化强化培养过程，实现培养目标要求。

不过，一些声音认为，延长学制与青年人失业率上升有关。光明网曾发布评论坦承，由于中国就业形势的变化，不少大学毕业生趋向于“慢就业”。研究生学制延长，也在无形中延长了学生的就业择业期，有利找到称心如意的工作。但学制延长不该是“一刀切”，更不应成为应对社会就业压力的权宜之计，应允许一部分有能力、有意愿的学生提前毕业。