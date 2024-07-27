中信建投实习生发炫富视频 泄露IPO项目信息被停职

（北京综合讯）中国对金融业严格整顿之际，国资控股的中信建投证券一名实习生发布视频高调炫富，还涉嫌泄露公司及客户敏感信息，引起争议。目前该实习生已被解职。

一则题为“985大一 投行实习的一天”的短视频星期五（7月26日）在中国互联网流传。发布者乔楚展示了自己作为中信建投实习生的一天：早上开着保时捷上班，10点钟打卡、喝咖啡、身着绿西装在洗手间自拍；下班则是打高尔夫、练羽毛球。

他也展示了自己的工作，画面中出现中信建投正在进行的上市项目、客户的财务诊断报告、监管的询证函等敏感信息。

这条视频迅速传播，话题“中信建投实习生泄露IPO材料”也登上微博热搜。

网民质疑实习生泄露材料，批评中信建投毫无风控意识，也质疑博主大一就能进中信建投这样的顶级投行实习，还接触关键的上市项目业务，可能是“二代”“VIP实习生”。另一些网民则称，官方正在整顿金融界高薪，怎么还有如此高调炫富的实习生？看来合规只针对没有背景的普通人。

有财经自媒体爆料这名实习生真名王翘楚，从小学开始一路就读北京的名校，现为华中科技大学体育学院学生。这又引发网民调侃，原来金融的对口专业是体育。

事后被令终止研学的该实习生星期五晚回应称，网上对他身份的讨论均为不实信息，其父名王超，已退休，他本人深刻认识自己行为过失，也已第一时间将相关视频撤下，会从中深刻反省，汲取教训。他说，视频中材料是公司员工给他作学习材料，并未告知需保密。

中信建投星期六（7月27日）晚则发布声明说，该学生系华中科技大学大一学生，其父为非公职人员，从未在金融监管部门任职。经查，该学生是公司投行某团队负责人“违规引入”，公司已对该负责人作出撤职处分，并将对投行部门负责人严肃问责。

声明也说，就视频所涉及的公司客户信息，公司将尽力降低影响，切实维护客户权益。公司将深刻总结，扎实整改，进一步完善公司管理制度、内部控制和人员管理。

《21世纪经济报道》引述券商投行人士称，此事发酵后，多家券商要求严格管理实习生接触涉密信息、文件的范围，也已要求加强对员工自媒体账号的管理。