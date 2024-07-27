台湾最后第二座核电厂停运 加剧能源短缺问题

（台北综合讯）台湾最后第二座核能发电厂星期六（7月27日）停止运转，台湾面临的能源短缺问题将加剧。

综合彭博社、公视新闻网和《联合报》等报道，运转40年的第三核能发电厂一号机迎来运营执照的最后期限。这座发电机从6月中旬起逐步递减运行功率，最终于星期六正式停机。

台湾核能安全委员会发文告说，核三厂一号机停运后，台湾电力公司将依运转操作程序进行降载停机，从星期天（7月28日）起进入除役。

台电说，目前一号机仍须进行必要的检修工作，包含燃料移出炉心、安全设备以及紧急柴油发电机检修等。

核三厂一号机停运后，台湾将出现约95万千瓦的电力缺口，核能供电占比将从原先的6.3%下降至3%左右。为了稳定供电，台电称已备妥新增电源，由天然气发电、发电量预估达110万千瓦的民营丰德电厂三号机填补缺口。

台湾共有三座核电站，每站两台机组，分别位于金山、国圣和马鞍山。临近马鞍山的核三厂是目前唯一运营的核电站，一号机停运后，二号机的运营许可证也将于明年5月到期。

根据台湾现行《核子反应器设施管制法》，核电厂运转执照有效期间最长为40年，若期满要继续运转，则应在执照届满前五年至15年申请换发执照。

主张保留核能发电的国民党在本届立法院会期结束前提出修法，主张取消核电厂运行限制。支持者认为，延长核电站的运行期限将确保台湾的能源安全。立法院7月10日审查上述修正草案，但因对核废料处置未达成共识，草案并未通过初审。

台湾前总统蔡英文2016年上台后，承诺在2025年实现全面废核。彭博社报道指出，台湾废核的举动与全球对核能重新产生兴趣的趋势背道而驰。核能不产生、排放温室气体，但产生的有毒废物可能在数千年内保持放射性。

报道称，在人工智能热潮推动半导体需求激增下，预计到2033年，台湾用电量将平均每年增长2.8%。作为全球半导体行业重镇，台湾能源短缺问题愈发受到关注。

台湾行政院长卓荣泰称台湾目前电力过剩，但近几个月来，多地陆续发生过大规模跳电。和硕董事长童子贤、中研院前院长李远哲等意见领袖近期陆续发表“核能不是敌人，地球暖化才是全民公敌”等言论，呼吁台湾重新思考能源转型。