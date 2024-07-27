巴黎奥运会开幕式致敬性少数者 引发中国网民争议

（北京/香港综合讯）巴黎奥运会开幕式上出现的致敬性少数者片段在中国网民中引发了争议。

巴黎奥运会的开幕式在北京时间星期六（7月27日）凌晨1时30分开始，有不少中国网民熬夜观看。在开幕式上，一段两男一女的片段，在中国的社交网络上引起了大量讨论。

在法国国家图书馆拍摄的有关片段中，三名看似存在恋爱关系的舞者身着色彩鲜艳的服装，走上螺旋楼梯，互相亲吻和拥抱，并以其中一名表演者将门关上结束。

中国官媒央视转播到这一段时，解说员没有说话。中国观众也察觉到这段解说空白，“央视解说沉默了”这一话题短暂登上了热搜榜。网民纷纷称“央视的22秒沉默震耳欲聋”“央视尺度最大的画面”。尽管有人担心这一片段可能被删除，不过央视重播版的视频中仍可看到。

不少网民认为这一片段内容、意识过于开放，不适合少儿观看，也不应在这么多观众的全球活动上展示，但也有网民认为这展示了法国的包容文化。有人转发奥运会官方X账号的贴文称，这一段表演意在致敬性少数群体，“爱的自由和思考的自由同样神圣”。

开幕式的另外一段，一群男士在彩旗下牵手亲吻的片段、跨性别群体演绎的《最后的晚餐》，也引发一些中国网民的批评。

香港《南华早报》的报道指出，关于同性、跨性别者的话题在中国主流媒体中仍属禁忌。

不过，开幕式上一段对法国历史上伟大女性的纪念在微博上获得了不少赞扬。伴随着法国国歌《马赛曲》，十尊金色的女性雕像从塞纳河中缓缓升起。但《南华早报》指出，话题“巴黎奥运 女性主义”登上微博热搜榜不久后就消失，取而代之的是“巴黎奥运 杰出女性”。

开幕式在中国网民当中引起的争议还在于，此次开幕式在体育场外沿着塞纳河进行，参加奥运的各国代表团乘船由东到西，沿着全长六公里的预定路线水上游行。一些观众认为运动员乘的船太小，运动员挤挤挨挨，而且给各国代表团的镜头时间太短。