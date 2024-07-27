台剧《零日攻击》预演台海战事惹议

（台北综合讯）由台湾政府赞助拍摄的电视剧《零日攻击》本周发布预告片，以台海战争为主题的剧情挑动两岸政治神经，在网上引发热议。

综合彭博社和美国之音报道，《零日攻击》前导片7月23日在视频平台Youtube发布，描述了中国人民解放军以搜救任务为名对台实施海上封锁，进而发动登岛作战的剧情。

长近18分钟的前导片聚焦解放军登岛的前七日，台湾可能陷入的困境，包括中国大陆对台发动的网络攻击、心理战和认知战。

前导片最后一幕定格在“第零日”，届时解放军已登陆台湾，而在大陆主播向台湾民众喊话“我们都是一家人”时，背景响起《义勇军进行曲》。

共有10集独立故事的《零日攻击》由台湾前联电董事長曹兴诚投资筹拍，总制作费2.3亿元（新台币，下同，941万新元），预计在2025年播出。曹兴诚近年来一直积极倡导台湾加强防务，并在2022年承诺提供10亿元帮助培训300万名文职军人。

《零日攻击》制作人兼编剧统筹郑心媚说，台湾人内心最深层的恐惧就是大陆武攻，却少有影视作品敢触碰该议题，这部剧旨在突破台湾民众心防，促使台湾人谈论该谈论的议题。

两岸发生冲突的可能性已经存在几十年，但因为话题敏感，且可能吓到投资者，台湾电视节目很少直接提及。

截至星期六（7月27日）晚上，《零日攻击》前导片的观赏次数已超过55万次，也在网上引发热议。有网民认为，剧集可以让台湾社会更加团结，共同应对来自对岸的各种威胁，但也有人认为，这只是台湾政府的征兵广告。中国大陆多名军事博主转发了该前导片，有大陆网民调侃称，打台湾不用七天。