王毅、布林肯老挝会谈 美国务院：公开且富成效

正值中国和菲律宾在南中国海的冲突可望趋缓之际，美国国务卿布林肯星期六（7月27日）也在老挝与中国外长王毅举行会晤。美方事后形容，双方进行了“公开且富有成效的讨论”。受访学者分析，中美为管控分歧，已各有退让。

中国因不满马尼拉在南中国海仁爱礁（菲称阿云津礁）搁浅军舰上派驻军队，过去一年以来频频与菲律宾发生冲突，而由于美菲之间签有共同防御条约，因此相关冲突也牵动中美敏感神经。直到中、菲上周宣布，就搁浅军舰运补任务一事达成“临时安排”，才让情势可望降温。

综合法新社、路透社报道，布林肯星期六在老挝万象出席亚细安外长会议时，对于中菲双方能达成临时安排进行运补表示赞赏，并期待事态能继续朝正面发展。但他仍强调，美国和亚细安必须共同努力“应对挑战”，包括中国“过去几个月在南中国海针对菲律宾采取的升级和非法行动”。

在此之后，布林肯与王毅举行了约1小时20分钟的闭门会谈。综合两国官方在会后发布的文告，布林肯在会中对中国在南中国海（包括仁爱礁）破坏稳定的行为表示担忧，同时重申美国支持航行、飞行自由，以及根据国际法和平解决争端。

王毅则强调，中菲已就管控仁爱礁局势达成临时安排，菲方应言而有信，不得再运送建筑材料；美方不得再煽风点火，搅局生事，破坏海上的稳定。

与布林肯会面前一天，王毅和菲律宾外长马纳洛会谈时也警告，菲律宾如果引入美国中程导弹系统，将制造地区紧张对立，引发军备竞赛。

针对这次中美外长会谈对南中国海情势的影响，台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范接受《联合早报》采访时指出，当前，美国确实难以介入中国海警在南中国海的行动；北京则要避免引发亚细安国家反弹，因此双方都展现管控风险的意愿，且各退了一步。

对于这次会谈，美国国务院发言人米勒形容，双方就关键双边、区域和全球问题进行了“公开且富有成效的讨论”。

中国外交部则称，双方在会晤中同意继续保持各层级沟通，进一步落实好两国元首旧金山会晤达成的重要共识。

除了南中国海问题之外，布林肯星期六也向王毅强调维护台海和平稳定的重要性。

王毅则重申，台湾是中国的一部分，过去不是、将来更不会是一个国家。 “台独势力每挑衅一次，我们必会反制一次，不断压缩台独空间，朝着实现完全统一的目标努力”。

此外，布林肯再次就中国对俄罗斯国防工业基础的支持提出严重关切。他警告，如果中国不采取行动解决这项对欧洲安全的威胁，美国将继续采取“适当措施”。

王毅则说，中方在乌克兰问题上的立场坦坦荡荡，将继续坚持劝和促谈。美方应停止滥施单边制裁和长臂管辖，中方反对抹黑栽赃，不接受施压讹诈，将采取坚决有力措施维护自身重大利益和正当权利。

中国外交部新闻稿还显示，王毅在会中批评美方，对华遏制打压没有收手，甚至变本加厉。他说，中美关系面临的风险仍在积聚，挑战也在上升，仍处在止跌企稳的关键当口，需要不断校准方向，管控风险，妥处分歧，排除干扰，推进合作。

他也强调，希望美方从中共20届三中全会通过的进一步全面深化改革、推进中国式现代化重大决定，“读懂中国的现在和未来”。