湖南长沙发生汽车冲撞行人事件 八死五伤

（长沙综合讯）中国连续发生两起恶性事件。湖南长沙发生汽车冲撞行人事件，造成八人死亡，五人受伤；广西玉林发生一起持刀伤人案，四人受伤。

长沙市公安局开福分局星期六（7月27日）晚间通报，当天零时10分，长沙市开福区月湖街道发生一起机动车撞人案件，伤者第一时间送往医院救治，八人经抢救无效死亡，两人重伤，三人轻伤。

通报将驾车撞人的55岁粟姓男子称为犯罪嫌疑人，并称他已被公安机关控制，案件正在进一步侦办中。该嫌犯为月湖街道居民。

据极目新闻报道，知情人称，事发时涉事男子驾驶一辆白色汽车直接撞上现场人员，汽车仰翻，该男子其后被警方带走，现场停着大巴车、渣土车。

有数名湖南IP地址的网民在微博留言表示认识事件伤者、死者，并称这起事件与当地发生的拆迁纠纷、民众维权有关。传闻死伤者中还有78岁的年长人士。官方通报中未提及相关事宜。

此前一天（7月26日），广西玉林市一家商场晚上10时许突发持刀伤人案件，导致四人受伤，21岁的男嫌犯吕某当场被控制。目前伤者已被送医救治，无生命危险，案件正进一步调查中。

中国近半年来民间恶性事件增加。7月19日，浙江温州市心血管内科医生李晟在门诊被一男子持刀伤害后抢救无效身亡。此案引起中国卫健委、国家医疗保障局等官方部门关注，但当地公安至今仍未公布案件详情。