特稿：“孔乙己长衫”不管用 中国大学生蓝领谋出路

从中国名牌大学毕业、从事视觉设计工作四年后，刘丽泰（化名）做起了宠物美容师。

今年28岁的刘丽泰接受《联合早报》采访时说，白领工作看不到晋升希望，甚至可能在30岁后被裁。但掌握一门手艺却能给她带来最大的安全感，“就是在路边摆摊也能活下去”。

从事宠物美容师近两年，刘丽泰的薪水从3500元（人民币，下同，648新元）升至1万元左右。目前她不考虑职业规划，只想“过一天算一天”。

过去一年，像刘丽泰这样脱掉长衫、从事“轻体力活”的中国大学生越来越多。与传统的体力工作相比，轻体力活的体力投入相对较低、多在室内，代表工作包括咖啡师、便利店店员、书店店员、收纳师、家电安装师等。

在中国社交媒体豆瓣上，成立于2022年的兴趣小组“轻体力活探索联盟”过去一年组员人数翻倍，目前已超过8万8000人。智联招聘今年6月发布的《2024蓝领人才发展报告》显示，今年第一季，25岁以下群体蓝领职业投递数比2019年同期增长165%。

大学生对轻体力活的兴趣增加，让这个赛道迅速变“卷”。今年25岁的冯悦（化名）告诉《联合早报》，她去年做保安时每月薪水3800元，还不需要提供消防监控证书，但随着更多“00”后、“05”后盯上这份工作，目前八九成的保安工作都要持证上岗。

冯悦从大学英语专业毕业后，考研究生、考公务员、考事业单位编制都未成功“上岸”，过去半年先后做过保安、流水线工人、便利店店员。

下一步，冯悦打算上培训班学一门技术。在比较了电工、理发之后，她最终决定花9000元学习服装设计，因为服装“跟衣食住行沾边，会更好些”。

学历贬值加速

上海教育科学院2013年的一项研究曾指出，2010年至2020年，中国将新增9400万大学毕业生，由于同期就业市场提供的白领岗位只有4600万，因此超过半数的毕业生将入职蓝领行业。

不过，在中国经济复苏乏力、就业形势日趋严峻的当下，蓝领工作赛道正变得愈发拥挤。

中国高校毕业生人数今年增至1187万，再次刷新历史记录。同时，官方公布的青年失业数据仍居高不下，今年6月16至24岁非在校青年失业率为13.2%，25至29岁更是高达14.9%。

四川大学国际关系学院教授邓曦泽接受《联合早报》采访时说，与上世纪90年代相比，大学扩招幅度很大，从1990年的61万增至2005年的504万、2022年的1014万，但优质工作岗位有限，这导致同等学历带来的收益日益降低，从事蓝领工作的大学生越来越多。

邓曦泽认为，如果再考虑技术快速迭代，尤其是人工智能（AI）取代重复性劳动这一因素，未来的就业形势会更严峻。“今天大学生送外卖、跑滴滴，我们觉得可能委屈了，但未来或许连这样的机会都很稀缺。”

好不容易拿到文凭，却发现自己的市场价值没有想象中高，中国“学历贬值”现象近年来不断加剧。

邓曦泽说，学历贬值是全球性现象，发达国家早就有大学生从事蓝领工作。在技术进步、教育不适应社会等因素的叠加下，对学历价值变化的准确说法不是“学历贬值”，而是“学历崩盘”。

邓曦泽说，一个残酷的趋势是，在世界范围内，想做一个工作稳定、收入正常的普通人，都越来越难。这一趋势带来的结果是“两头都看不到希望”。低学历者看到教育投入与生活质量不成正比，对教育投资的动力下降；高学历者看到当前学历收益与过去同等学历的巨大差距，也降低对生活的期待。

人才与市场需求错配

中国大学生成为白领的希望幻灭后，从迷信学历转向信奉“技术”，也与中国高等教育人才与市场需求错配有关。

浙江理工大学经济管理学院教师刘洪彬、浙江工商大学会计学院教师于桂娥在《联合早报》发表的一篇评论文中指出，中国高校的专业设置不能实现自主化，须要经过行政审批，很难踩中市场的脉搏，因此培养的人才与市场化需求常常不匹配。

另外，中国产业结构正处在转型升级的过程中，尤其是近几年来的数码经济快速发展，也让高校的人才供给和产业结构发展产生错位。这造成大学生即使很努力地就业、从事体力劳动，也难以解决生存问题。

从数据上看，市场对蓝领工作需求在增加。智联招聘数据显示，自2019年以来，蓝领招聘职位数逐季波动上升，增长了三倍多。

薪水方面，根据《2023中国蓝领群体就业研究报告》，2012年到2023年间，蓝领群提月收入从2684元增至6043元，增幅达125%，同期白领的薪水从6439元增至8388元，仅增长25%。

广州一苇渡心心理咨询首席专家韦志中受访时说，年轻人转向体力工作，而不是千军万马考公务员，从某种程度上来说也是一种理性的回归。

韦志中说，在中国人传统观念里，体力活似乎是低人一等的。“年轻人凭力气赚取报酬，按照自己喜欢的方式经营自己，同时冲破社会原有对成功定义的限制，这是一种进步。”