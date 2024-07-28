全球首创 上海博物馆办首场观众携猫看展活动

（上海综合讯）上海博物馆人民广场馆星期六（7月27日）举行首场观众携带宠物猫一起看展活动，200只宠物猫当晚在主人的带领下入馆，在全球综合类博物馆中开创先河，同时也反映中国人携宠出行的需求旺盛。

综合澎湃新闻网、东方网等报道，配合金字塔之巅：古埃及文明大展的举办，上海博物馆自星期六起定期推出共10场博物馆奇喵夜活动，邀请观众携宠物猫一同观展。活动门票开卖后，首场200张门票一秒售罄，共10场活动的全数门票也在一小时售罄。

不少携带宠物猫的公众星期六下午5点半就抵达上海博物馆门口排队等候，盛装出席的小猫咪们吸引不少路人驻足拍照。

此次展览展出的文物有不少与猫相关，其中包括猫木乃伊。在古埃及，猫神巴斯泰特被视为守护与灵性的象征；古埃及人对猫神的崇拜，与今人对“喵星人”的喜爱不谋而合。

据报道，携宠参观者事先得前往正规宠物医院开具猫的免疫证明，并在入馆时出示。博物馆展厅中仅有特定区域允许将宠物猫放出合影，但必须使用自备的牵引绳和胸背；其它区域则需将猫安置在自备的猫包、猫推车内。

活动还邀请宠物医生、宠物急救车、宠物管理团队等驻场，以紧急处理意外情况。馆内工作人员也接受有关宠物猫的专业培训。

据不完全统计，目前上海有100多万只宠物狗、超过120万只宠物猫。随着越来越多宠物进入公共空间，不少公共场所陆续加入宠物友好行列，对城市精细化管理也提出更高要求。

上海博物馆馆长褚晓波表示，养宠人士携宠出行的需求旺盛，在保证安全有序的前提下，希望能以不同的方式对外开放博物馆，让观众拥有更多元的体验。