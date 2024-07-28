中国驻美大使：美国要停止在大选年打中国牌

（华盛顿综合讯）中国驻美国大使谢锋星期六（7月27日）敦促美国停止在大选年打中国牌，并称中国从来无意也不会干涉美国大选和内政。谢锋也警告美国把中国作为假想敌是严重战略误判，中美敌对必然双输。

据中国驻美大使馆官网星期天（28日）发布的消息，谢锋星期六以视频方式在旧金山湾区纪念中美建交45周年研讨会上致辞时指出，美国指望靠极限施压迫使中国接受漫天要价不切实际，只有通过对话协商才能解决问题。

“特朗普2.0”时代可能日益逼近，近期引发中国舆论高度关注。

美国共和党籍的前总统特朗普曾扬言如果重返白宫，将对所有中国商品征收60％关税，而他选择的竞选总统副手万斯也称“中国是美国最大威胁”。舆论因此预测这对共和党竞选组合11月一旦胜选，对中国发动新一轮贸易战或不可避免。

现任副总统哈里斯上周成为民主党最有可能的新总统候选人后，中国舆论随即把她描述为软弱的人，不足以对中国经济构成重大威胁。不过，尽管哈里斯尚未提出详细政见，但经济学家预期她将大致坚持拜登政府当前的政策组合。

谢锋星期六也表示，脱钩此路不通，打贸易战、产业战、科技战不会有赢家，脱钩解决问题只能南辕北辙。他引述统计数据称，终止与中国的永久正常贸易关系将对美国造成1.6万亿美元（2.15万亿新元）经济损失，认为双方应用对话合作对冲零和博弈。