王毅不点名批美国是南中国海和平最大破坏因素

（万象综合讯）中国外长王毅星期六（7月27日）不点名批评美国等个别域外国家，是南中国海和平的最大破坏因素，并指这些域外国家唯恐天下不乱，兴风作浪、到处搅局，甚至企图把中程导弹搬到本地区，挑动对立对抗。

据中国外交部官网消息，王毅星期六出席在老挝万象举行的东亚峰会外长会，期间阐明中国在南中国海问题上的严正立场。

王毅批评菲律宾通过军舰非法坐滩，单方面改变仁爱礁（菲称阿云津礁）现状，甚至企图将其改造为永久哨所，背弃多次向中国所作承诺。

中菲去年以来对仁爱礁坐滩军舰补给问题频频发生摩擦，最近一次严重冲突是在6月17日，八名菲律宾军人在冲突中受伤。两国本月初在马尼拉举行南中国海问题双边磋商机制第九次会议，同意缓解紧张局势，并就仁爱礁坐滩军舰补给问题达成临时安排。

菲律宾海岸警卫队星期六顺利对坐滩军舰执行补给任务，是中菲达成临时安排后，马尼拉首次执行这项任务。

王毅同日提醒菲律宾遵守在仁爱礁的人道补给临时安排，不要再食言、折腾、节外生枝。

菲律宾总统小马可斯7月22日发表国情咨文指出，马尼拉不会在南中国海主权争端中屈服，但正寻求缓解紧张局势的方法。

另一方面，王毅星期五（26日）在万象会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，批评欧盟对中国电动汽车反补贴调查是典型的贸易保护主义，敦促双方通过对话协商，找到合理解决办法。欧盟去年10月启动反补贴调查后，7月4日宣布对中国电动车加征高达37.6％的临时关税，引起北京不满。

中国外交部会后发布的消息，当中引述博雷利会中祝贺中国推动巴勒斯坦各派别实现和解，则引发博雷利星期六提出异议。他称他并没有祝贺中国推动巴勒斯坦各派别进行对话。

在中国的斡旋下，哈马斯和法塔赫7月23日在北京与巴勒斯坦其他12个派别签署《北京宣言》，同意成立临时民族和解政府治理战后的加沙。

博雷利认为，这份协议使用宽泛的表述，对宣言的落实表示拭目以待。

博雷利也称，他在会中与王毅讨论乌克兰战争，要求北京利用影响力让俄罗斯加入与乌克兰的谈判，并结束这场战争。