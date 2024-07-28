宣布签署三年行动计划 意总理梅洛尼：重启与中国合作

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发布 / 2024年7月28日 11:25 PM
中国国务院总理李强（右）星期天（7月28日）在北京人民大会堂同到中国进行正式访问的意大利总理梅洛尼举行会谈。会谈前，李强在人民大会堂北大厅为梅洛尼举行欢迎仪式。（中新社）
中国国务院总理李强（右）星期天（7月28日）在北京人民大会堂同到中国进行正式访问的意大利总理梅洛尼举行会谈。会谈前，李强在人民大会堂北大厅为梅洛尼举行欢迎仪式。（中新社）

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（北京综合讯）中国国务院总理李强星期天（7月28日）在北京与意大利总理梅洛尼举行会谈，表示支持中国企业赴意大利开展合作，希望意大利为中企提供公平、安全、非歧视的营商环境。梅洛尼则宣布签署三年行动计划，以重启与中国的合作。

梅洛尼星期六（27日）飞抵北京对中国展开五天正式访问，这是她前年10月出任意大利总理以来首次访华，也是中共二十届三中全会后首位访华的欧洲国家领导人，期间将分别与中国国家主席习近平、总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际会晤。

李强星期天下午在北京人民大会堂同梅洛尼举行会谈，是两人时隔近11个月再会面。李强和梅洛尼上次举行会见，是去年9月在新德里出席二十国集团（G20）领导人峰会期间。

据央视新闻联播报道，李强星期天在会中表示，中意建立全面战略伙伴关系20年来，双方政治互信持续巩固；中方愿同意方进一步筑牢政治互信，推动双边关系朝着更加成熟稳定的方向发展，为两国深化合作提供更积极的预期。

李强并呼吁双方推动两国贸易优化平衡发展，加强船舶制造、航空航天、新能源、人工智能等领域及中小企业间互利合作。

意大利曾在2019年加入一带一路，成为唯一加入该倡议的七国集团（G7）成员国，但迫于美国压力去年退出，导致梅洛尼推迟原计划去年秋天访华的行程。罗马和北京的关系出现倒退，但梅洛尼此后一直在寻求修补两国关系的机会。

彭博社引述梅洛尼在抵达人民大会堂时表示，希望重新启动意中双边合作，并称两国也将尝试新型合作方式。

中意两国总理会谈后共同见证签署三年计划协议，在贸易、投资、教育、工业、环境保护和粮食安全等领域加强合作。

美国是意大利最大的非欧盟贸易伙伴，中国排第二。最新数据显示，中意年度贸易额达739亿欧元（1079亿新元）；意大利对在华直接投资存量则达150亿欧元，超过1600家意大利企业在华业务活跃，涉及纺织、机械工程、制药、能源和重工业等领域。

在华期间，梅洛尼预计将在与中国领导人的会晤中讨论俄乌战争、以哈冲突、中国产能过剩等问题。

欧盟去年10月启动反补贴调查后，7月4日宣布对中国电动车加征最高达37.6％的临时关税，引起北京强烈不满。欧盟要求27个成员国在7月15日前，提交有关对中国电动汽车加征关税的意见；政府消息人士称，意大利和西班牙持赞同意见。

李强星期天会见梅洛尼时表示，希望欧盟客观理性看待中国发展，坚持伙伴定位，深化对话合作，促进中欧关系平稳健康发展。

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