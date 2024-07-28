宣布签署三年行动计划 意总理梅洛尼：重启与中国合作

（北京综合讯）中国国务院总理李强星期天（7月28日）在北京与意大利总理梅洛尼举行会谈，表示支持中国企业赴意大利开展合作，希望意大利为中企提供公平、安全、非歧视的营商环境。梅洛尼则宣布签署三年行动计划，以重启与中国的合作。

梅洛尼星期六（27日）飞抵北京对中国展开五天正式访问，这是她前年10月出任意大利总理以来首次访华，也是中共二十届三中全会后首位访华的欧洲国家领导人，期间将分别与中国国家主席习近平、总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际会晤。

李强星期天下午在北京人民大会堂同梅洛尼举行会谈，是两人时隔近11个月再会面。李强和梅洛尼上次举行会见，是去年9月在新德里出席二十国集团（G20）领导人峰会期间。

据央视新闻联播报道，李强星期天在会中表示，中意建立全面战略伙伴关系20年来，双方政治互信持续巩固；中方愿同意方进一步筑牢政治互信，推动双边关系朝着更加成熟稳定的方向发展，为两国深化合作提供更积极的预期。

李强并呼吁双方推动两国贸易优化平衡发展，加强船舶制造、航空航天、新能源、人工智能等领域及中小企业间互利合作。

意大利曾在2019年加入一带一路，成为唯一加入该倡议的七国集团（G7）成员国，但迫于美国压力去年退出，导致梅洛尼推迟原计划去年秋天访华的行程。罗马和北京的关系出现倒退，但梅洛尼此后一直在寻求修补两国关系的机会。

彭博社引述梅洛尼在抵达人民大会堂时表示，希望重新启动意中双边合作，并称两国也将尝试新型合作方式。

中意两国总理会谈后共同见证签署三年计划协议，在贸易、投资、教育、工业、环境保护和粮食安全等领域加强合作。

美国是意大利最大的非欧盟贸易伙伴，中国排第二。最新数据显示，中意年度贸易额达739亿欧元（1079亿新元）；意大利对在华直接投资存量则达150亿欧元，超过1600家意大利企业在华业务活跃，涉及纺织、机械工程、制药、能源和重工业等领域。

在华期间，梅洛尼预计将在与中国领导人的会晤中讨论俄乌战争、以哈冲突、中国产能过剩等问题。

欧盟去年10月启动反补贴调查后，7月4日宣布对中国电动车加征最高达37.6％的临时关税，引起北京强烈不满。欧盟要求27个成员国在7月15日前，提交有关对中国电动汽车加征关税的意见；政府消息人士称，意大利和西班牙持赞同意见。

李强星期天会见梅洛尼时表示，希望欧盟客观理性看待中国发展，坚持伙伴定位，深化对话合作，促进中欧关系平稳健康发展。