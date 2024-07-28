中国29省经济半年报出炉 逾七成增速放缓

中国29个省区市经济“半年报”出炉，逾七成较第一季放慢增长步伐，凸显经济逆风增强。分析认为，下半年各地应进一步鼓励消费，推动内需回升。

截至星期天（7月28日），中国31个省区市中除了黑龙江和青海，其余29个均已公布上半年经济数据。《联合早报》整理发现，仅有七个省区市的地区生产总值（GDP）在第二季加速增长，其余22个均减速。上半年GDP增速不及第一季的地区数量，比去年同期增加一倍。

经济总量排名全国前10的经济大省中，只有安徽和河南的GDP在第二季提速。第一经济大省广东的GDP增幅，则从第一季的4.4％回落至上半年的3.9％，是同期增长最慢的五个省市之一。

从“三驾马车”来看，广东上半年进出口总值同比增长13.8％，高于6.1％的全国水平；但同期消费和投资额都远低于全国均值，其中固定资产投资额同比减少1.5％。

投资动能不足是各地上半年经济表现的共同点，29个省区市中有14个固定资产投资增幅低于3.9％的全国线。持续低迷的楼市则是拖累各地投资的主因。广东省统计局介绍上半年经济运行情况时就标注，扣除同比下滑16.8％的房地产开发，全省固定资产投资增长6.4%。

共有16个地区上半年GDP增速跑赢5％的整体水平，河北和辽宁与全国增速持平，另有11个地区增速低于全国线。增长最快的内蒙古、重庆和西藏均超过6％，垫底的山西增幅仅为1.9％。

统计数据显示，上半年山西规模以上工业增加值同比下滑1%。这个能源大省的煤炭、钢铁等行业表现欠佳，成为拖累经济增长的主要因素。

29个省区市中，有21个上半年经济增速都低于年初时制定的全年目标。其中落差最大的海南省，预计全年GDP增长8％左右，但上半年实际增幅仅为3.1％。

两周前公布的中国第二季经济数据表现不如预期，GDP同比增速放缓至五个季度来最低的4.7％。经济师预计，受中国与欧美贸易摩擦增强、地缘政治风险升高等不确定因素冲击，中国经济下半年面对更大增长阻力。

本月18日闭幕的中共二十届三中全会强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”。台湾开南大学人文社会学院院长张执中受访时指出，官方强调“坚定不移”，而非过去常用的“努力实现”，“看上去像是要地方一把手立投名状，让他们下决心保住经济增长指标”。

中信证券首席经济师明明认为，应进一步增强对大规模设备更新和消费品以旧换新的支持力度，让居民和企业都能受益于国家政策；各地也应根据自身禀赋和优势，加快培育新质生产力。

《证券日报》引述中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东说，各地可继续促进消费升级，通过发放消费券等方式鼓励消费，特别是对汽车、家电、旅游等行业的消费，进而推动经济回升。