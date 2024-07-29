中国拟为民众统一签发网号网证引发担忧

（北京综合讯）中国政府拟为社会公众统一签发网号、网证，以在网络服务中进行用户真实身份核验，引发言论管控担忧。

据中国网信网消息，中国公安部和国家互联网信息办公室上星期五（7月26日）发布《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，称网号、网证是为了强化公民个人信息保护，加快实施网络可信身份战略。

根据意见稿，网号是指与自然人身份信息对应，由字母和数字组成、不含明文身份信息的网络身份符号；网证则是指承载网号及非明文身份信息的网络身份认证凭证。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍接受《红星新闻》采访时指出，网证、网号的实施，有助于避免信息泄露，减少网络暴力，打击电信诈骗。“对于电信诈骗者可以全网封禁其网证，杜绝其更换平台、手机号复活的机会。”

英国广播公司星期一（29日）报道称，质疑者认为，这是当局加强言论管控的另一种方式。有网民说：“以后政府要封谁，只需封个网号就能一次性全平台封杀，难道不可怕吗？”

报道还称，中国从2017年开始全面实施网络实名制，已发生多起数据库疑似泄露事件，一些人称在暗网可以查到自己在社交平台登记的个人信息。

意见稿称，中国主管部门会按照自愿原则推广应用网号、网证。