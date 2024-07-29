苏州工业园区商务局局长被实名举报贪腐

（苏州综合讯）一名自称是中国苏州工业园区商务局科员的男子，在网上实名举报上司贪腐，并称苏州市纪委监委已受理举报，但至今没有反馈。

据深圳读特新闻星期一（7月29日）报道，当天上午，苏州工业园区党工委委员、组织部部长杨某曾前往举报人马翔宇和其母亲的住所，要求他到园区管委会大楼核实相关情况。但尚未有相关部门对此事公开回应。

据济南新黄河星期天（7月28日）报道称，马翔宇自称2018届清华大学毕业生、苏州工业园区商务局科员。他在网上公开视频和举报信，实名举报其供职的苏州工业园区商务局局长祝某及其团伙违反政治纪律、组织纪律、工作纪律、廉洁纪律，在政府采购中围标串标、虚设项目套取资金、进行利益输送、向省委巡视组提供虚假材料，以及祝某本人学历造假。

马翔宇称，他曾向苏州市纪委监委提供了大量的合同、票据、询价记录单、通话录音、微信聊天记录、邮件账目等材料并实名举报。苏州市纪委监委2023年3月13日正式受理，但已过去一年零四个月，至今没有反馈。

马翔宇在接受读特新闻采访时称，此次发声是因为多次拒绝参与以祝某为首的相关采购活动，遭受长达四年的打击报复，深受其扰。

新黄河联系到祝某本人。祝某说：“这件事我现在不方便表态，你可以联系我们苏州工业园区宣传部。”新黄河随后多次拨打宣传部电话，但无人接听。

《华商报》大风新闻则报道，苏州市政府值班室一名工作人员回应称，已关注到网上举报并高度重视，并说祝某属市管干部，此事已由苏州市纪委监委介入调查。