金门翻船案兩岸周二协商料签署共识 分析：缺乏互信下尚难构成新互动模式

延宕五个多月的“214”金门翻船案协商露出曙光，在历经台风搅局后，中国大陆代表星期一（7月29日）以晋江市红十字会身份陪同家属抵达金门，预计星期二（30日）上午与台湾官方代表进行协商。受访学者分析，两岸若能达成共识，虽有利未来处理事务性个案问题，但在缺乏互信下尚难构成新互动模式。

事故发生至今五个多月，两岸代表原定上周三（7月24日）在金门金湖饭店签署共识，却因台风搅局被迫延期。

台湾政府的大陆委员会（简称台湾陆委会）上星期天（28日）发布新闻稿称，经两岸双方密切沟通后，已商定善后事宜讨论，于7月30日依原定规划在金门金湖饭店继续进行。

新闻稿也提到，双方为求协商顺利周妥，家属代表及陆方代表团一行，将提前一天（29日）抵达金门。两岸人员当天将先进行场勘，讨论并确认第二天相关活动行程。

中国国务院台湾事务办公室发言人陈斌华星期一则以书面问答表示，“近日，晋江市红十字会将派人陪同家属赴金门协商处理相关事宜”。

综合台媒报道，这次参与的陆方代表包括大陆泉州市台办副主任李朝晖、海峡两岸关系协会协调处长许伟伟、晋江市红十字会秘书长曹荣山、兼任晋江红会顾问的围头镇长庄东航及家属来燕、于德斌等六人。其中，许伟伟、李朝晖均挂有红十字会顾问身份。

而台方协商代表则有台湾海巡署副署长谢庆钦、陆委会法政处处长周鸣瑞与海峡交流基金会代表。

曾在金门大学任教且与绿营关系亲近的台湾中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛，接受《联合早报》采访时分析，台湾这次是由一定层级以上的官员进行谈判，陆方则以民间身份进行接触，显示双方不再那么坚持“官方对官方”或“民间对民间”，而是彼此保留各自表述的空间。

他认为，这种各自表述的模式，或许可以在目前两岸政治氛围“冷和”的情况之下，为处理个案问题提供方向。

根据台湾联合新闻网报道，李朝晖一行人星期一下午搭乘小三通船班抵达金门，台湾海巡署代表也在现场迎接。

李朝晖下船后受访时表示，应台湾海巡部门邀请，他陪同家属再次来到金门处理2月14日翻船事件善后，希望台方与他相向而行，妥善解决相关事宜。

谢庆钦受访时仅回应，希望双方星期二的协商可以顺利圆满。

据报道，两岸代表将在隔日签署共识后，台湾将归还两具大陆渔民遗体及被查扣的大陆渔船，台湾官员将到金门县殡葬所祭拜，表达歉意，并给予罹难者家属抚慰金。

对于这起事件，台湾在野的国民党主席朱立伦星期二受访时说，事件延宕近半年，实在是非常遗憾，对死者、家属及所有渔民都非常不公平。两岸一定要透过协商、交流及沟通，以前也是经常发生过类似意外，意外竟拖了这么久，实在不应该，应该尽速解决。

曾任国民党大陆事务部主任的台湾致理科技大学国际贸易系副教授张弘远则对本报指出，两岸若最终能达成共识，其中关键在于金门县政府与立委陈玉珍居间折冲樽俎。

因此，他认为，在两岸缺乏互信的前提下，这样的讨论虽有利未来处理个案式的事务性问题，但耗费成本庞大，尚难构成“互动新模式”。