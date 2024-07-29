中国检察机关起诉破坏市场经济秩序犯罪者 同比增36.5%

（北京讯）中国最高人民检察院星期一通报，今年上半年全国检察机关批准逮捕各类犯罪嫌疑人逾36万，起诉逾76万人。被起诉的犯罪嫌疑人中，以“破坏市场经济秩序犯罪”占比较多。

据央视新闻报道，中国最高检星期一（7月29日）通报，全国检察机关批捕各类嫌犯36.7万人、起诉76.1万人，同比分别增加18.5%和6.8%。

在营造法治化营商环境方面，最高检交办17件涉企重点案件，全国检察机关起诉破坏市场经济秩序犯罪6.2万人，同比上升36.5%。起诉民营企业关键岗位人员职务侵占、挪用资金、受贿等利用职务便利实施的涉企犯罪5827人，同比上升41.1%。

在协同防范化解金融风险方面，起诉金融犯罪1.2万人，同比上升7.6%。深入开展打击非法集资专项行动，起诉集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪7763人，同比上升4.1%。

在反腐方面，上半年共受理各级监委移送职务犯罪1.3万人，已起诉9437人，同比分别上升44%和32.6%，其中原省部级干部15人。最高检还联合最高法院印发8件依法惩治行贿犯罪典型案例，起诉行贿犯罪1348人，同比上升31.3%。

在维护网络安全方面，起诉利用网络实施的犯罪12万人，同比下降5.5%。起诉电信网络诈骗犯罪2.5万人、帮助信息网络犯罪4.5万余人，同比分别上升44.1%和下降25.2%。