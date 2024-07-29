梅洛尼吁习近平协助平衡中欧商业关系

（北京综合讯）意大利总理梅洛尼星期一在北京向中国国家主席习近平表示，意大利愿意在推动欧盟和中国发展更好的贸易关系方面扮演建设性角色，并呼吁习近平协助“平衡”中欧之间的商业关系。

综合彭博社与法新社报道，习近平星期一（7月29日）下午在北京钓鱼台国宾馆会见梅洛尼。两人曾在2022年11月峇厘岛会面，这次则是梅洛尼自2022年执政以来首次应约正式访问中国。

梅洛尼星期一表示，意大利可以在推动欧中关系和创造平衡关系方面发挥重要作用。她还说，“我们需要一个以规则为基础的秩序”，以此“确保稳定、和平和贸易自由”。

她还告诉习近平：“国际层面的不安全因素日益增多，我认为中国是应对所有这些动态的一个非常重要对话者。”

意大利去年退出了“一带一路”倡议，而欧中之间的贸易关系也不断恶化。梅洛尼星期一表示，罗马将探索与中国合作的新方式。

据中国外交部公布的新闻稿，今年恰逢中意建立全面战略伙伴关系20周年和意大利旅行家马可·波罗逝世700周年。习近平在会谈中指出，中意两国要秉持和弘扬丝路精神，从历史维度、战略高度和长远角度看待和发展双边关系，推动中意关系行稳致远。

习近平强调，尽管当前国际形势持续深刻演变，中国重视和发展好中意关系的意愿没有改变，中意关系合作共赢的本质没有改变。

他还指出，唯有坚持全球产业链供应链开放合作，才会带来共赢发展。希望意大利理解和支持中国的发展理念，为推动中欧加强对话合作、促进中欧关系积极稳定发展发挥建设性作用。

中国和意大利星期天签署了一项三年的合作计划，包括有关食品安全、工业、贸易、投资、教育和环保的协议，同时重申了贸易关系平衡互利的重要性。

路透社报道，意大利对中国来说具有重要的战略意义，因为它曾在2019年加入“一带一路”倡议，并可能成为七国集团（G7）内部对中国的一个温和声音。