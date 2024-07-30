金门翻船案两岸达成共识　遗体运回福建晋江

金门翻船事件悬宕逾五个多月，两岸代表星期二（7月30日）终于在金门重启协商并达成共识，两名罹难者遗体与船只也在当天下午运返福建。对于共识内容，双方均表示不便对外透露，但台湾政府的大陆委员会证实，向家属提供的抚慰金是来自民间企业的捐款。

一艘中国大陆快艇今年2月14日驶入金门海域，台湾海巡署人员追缉过程中，快艇翻覆造成船上两人死亡、两人生还。 事故协商延宕近半年后，两岸双方星期二上午在金门金湖饭店重启谈判，并签署共识，事件终于宣告落幕。

在协商结束后，福建泉州市台办副主任李朝晖受访时强调，希望台湾积极落实纪要条款，让遇难者安息，给家属一个交代；台湾海巡署副署长谢庆钦则说，协商顺利达成共识，这要归功于两岸持续不断的努力。

至于共识内容，双方均表示不便对外透露，随后便前往金门殡葬所参加公祭。

台湾陆委会副主委梁文杰前一晚抵达金门受访时称，这次协商的层级为“当事人对当事人”，也就是陆籍罹难者家属与台湾海巡署。他星期二出席公祭受访时则说，协商共识内容就是大家所看到台湾做的一切，以及遗体与船只归还。

台湾海巡署长张忠龙则在公祭现场，再度为执法时未录影搜证，以及这段时间罹难者家属所受煎熬，公开致歉。

台湾海巡署长张忠龙（前）7月30日在金门殡葬所公祭现场，再度为“2·14”金门翻船事件执法时未录影搜证，以及这段时间罹难者家属所受煎熬，公开致歉。（中新社）

这起翻船事件发生后，中国大陆国务院台湾事务办公室曾提出尽快公布事实真相、严惩相关责任人、向遇难者家属道歉、满足遇难者家属合理诉求等四项要求。

李朝晖星期二下午搭乘航班返回福建时也再度强调，希望台湾有关方面能尽快公布事件真相，做出公正的调查结论，并对涉事人员做出相应处理。

台湾陆委会主任委员邱垂正星期二下午在台北召开记者会，说明协商结果时则表示，台湾拥有完整独立的司法体制。 “我们尊重并相信司法机关一定会在合法的情形跟司法程序下，作出妥适的处理。”

另外，邱垂正也证实，罹难者家属有获得抚慰金，但来源不是公务预算，而是由“关心两岸互动的企业家及热心人士”所提供的善款。提供善款的人士不愿公开姓名，也不愿公开金额。

邱垂正强调，这次事件能达成共识，基本上是双方释出善意，用诚意化解歧见，共同用善意理解，然后持续努力才有达成共识的可能，“我们对此感到肯定与感谢”。

至于台湾政府如何定调这次两岸协商模式，邱垂正则说，两岸互动30余年来，双方一直透过各种不同方法和模式，进行意见的沟通及交换。

他强调，不管外界称它是两岸两会模式、金门模式、澳门模式、事务性协商、小两会等等，所有重点都在于是政府主导，“官方才具有公权力，才能维护国家安全及民众的福祉”。

《联合早报》记者追问，台湾是否以“政府主导、民间协助”来定调这次协商时，邱垂正回答，若外界这样解读，“我们尊重”。

台湾政府的大陆委员会主任委员邱垂正（图）7月30日下午在台北召开记者会，说明协商结果。（缪宗翰摄）

对于两岸就这次事件达成共识，上海东亚研究所副所长包承柯接受本报采访时说，他认同两岸确有互相释放一些善意，这对两岸关系、两岸民间交流也应该有些正面加分的作用。

但他强调，这毕竟是人命关天的特例，不代表将来两岸之间的交流，可以越过“九二共识”，直接进行面对面的协商。这一点从大陆海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金会，在金门没有实质交流就能看出。