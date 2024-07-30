【东谈西论】中俄轰炸机抵近阿拉斯加秀肌肉

中国与俄罗斯的四架战略轰炸机，7月25日在美国阿拉斯加附近的白令海进行联合空中战略巡航。这是中国轰炸机首次飞抵阿拉斯加附近。美国和加拿大紧急出动战斗机，对中俄轰炸机进行跟踪、监视和拦截。

美国国防部长奥斯汀隔天在五角大楼的新闻发布会上说，中俄战机并没有进入美国领空，最靠近时距离美国海岸大约200英里。他也说这四架轰炸机并没有对美国和加拿大构成威胁。

北京和莫斯科从2019年开始组织战略轰炸机联合巡逻，这次是第八次，也是第一次抵近阿拉斯加。在美国总统拜登宣布退选后，美国提前进入看守政府状态，中国是否利用这个时机采取激进的战略行动？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和联合早报驻北京的记者于泽远解析中俄战略轰炸机联合巡逻是要发出什么信号？

精彩片段

主持人韩咏红：像这一次进入阿拉斯加的防空识别区，（中国）就被认为在推展自己的主权、领土等。你怎么看？中国会利用这个时机来做一些什么吗？

联合早报驻北京的记者于泽远：我不觉得中国会利用这个时机去推进某种比较激进的战略，因为没有必要。其实这个海空力量向北推进的战略呀，这几年都一直稳步的在做。

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