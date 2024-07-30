赖清德信任和执政满意度冲破五成 分析：抗中肃贪是主因

（台北综合讯）政治立场亲绿的《美丽岛电子报》民调显示，台湾总统赖清德的信任和满意度双双上扬并冲破五成。多位台湾时事评论员分析，对抗中国大陆和肃贪是主要原因。

《美丽岛电子报》星期一（7月29日）公布的7月份民调显示，55.2%的台湾民众对赖清德表示信任，比上个月增长1.5个百分点，另有32%受访民众表示不信任，比上个月减少4.3个百分点。

执政满意度方面，52％民众表示满意，增幅达4.4个百分点；30.1%表示不满意，比上月骤减4.6个百分点。

民进党前立委沈富雄星期一在广播节目中说，赖清德满意度飙高的主因，是“抗中保台”和肃贪抓民进党籍前桃园市长郑文灿，“赖清德舍得这样做，民众就看得起他。”

媒体人黄暐瀚星期二（7月30日）也在脸书发文说，抗中反并吞、肃贪不留情和亲民争认同这三大元素，让赖清德民调上升。

“这三点赖清德能做，在野党自然也能，如果蓝白也一样，自然也能争取到中间选民认同。”

数据同时显示，蓝绿白三党的的好感度都降低，民进党是三党中唯一好感度大于反感度的政党，民众党的好感度则回落至创党以来低点。

媒体人黄扬明星期二在脸书分析，民调主要在7月23日和26日进行，其中26日当天，颜宽恒、高虹安两起贪污案一审宣判有罪，加上7月初郑文灿被收押，三党支持者都有一定程度的“降低表态意愿”。