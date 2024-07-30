拼多多海外电商Temu罚款政策引不满 数百名商家赴总部抗议

（广州综合讯）数百名中国商家在电商巨头拼多多的广州办公室维权抗议，指控拼多多海外电商平台Temu的罚款政策不公。

综合第一财经、《南华早报》、彭博社报道，数百名商家星期一（7月29日）到广州番禺区的Temu总部楼下，挥舞标语牌并喊口号维权。有数十名商家还进入了位于25层的办公区，但未能和Temu高管见面，后被警方以侵占他人办公场地为由劝离。

许多中国商家抱怨，Temu设置了苛刻的条款，如果客户投诉或要求退款，他们将被处以巨额“罚款”。他们也说，近几个月来，这些处罚或罚款大幅增加，而且往往没有明确的解释。

商家上门维权的诉求，均是围绕他们今年以来被Temu开出的多张罚单。有维权商家统计了一份总计279笔的罚单目录，涉及金额1.14亿元（人民币，下同，2112万新元）。

拼多多星期二（7月30日）发表的声明未提及前一天的抗议活动，仅称争议金额为数百万元，并指商家拒绝通过卖家协议中规定的正常仲裁和法律渠道解决争议。“目前情况稳定，公司正积极与商家合作，寻求解决方案。”

Temu正在世界各地大举扩张，商家们的抗议可能会增加其业务的不确定性。这家公司也面临其他风险因素，例如欧盟本月早些时候据报计划对Temu上的商品征收关税，以遏制廉价进口商品的激增。