蔚来宣布5纳米智驾芯片取得突破

“可以看到在暗光环境下，这款芯片的表现真的不是一般的领先，这四个字我没说——”中国电动车品牌蔚来创始人李斌话音刚落，台下观众迅速作出回应：“遥遥领先！”

上星期六（7月27日）在上海举行的“2024蔚来创新科技日”上，李斌向在场数百名观众和上百家中国媒体宣布，蔚来自研的全球首颗车规5纳米智能驾驶芯片“神玑NX9031”流片成功。

车规级芯片（Automotive Grade Chip）是用于汽车中的芯片，相比于消费级芯片，对安全性和可靠性要求更高。流片成功，意味着下一步可开始量产。

在美国对中国先进制程芯片进行技术封锁的大背景下，这是自中国通讯设备巨头华为去年生产出7纳米芯片之后，又一家中国科技公司声称在芯片领域取得进展。

不过，不同于华为一年前低调发售搭载国产芯片的手机Mate 60 Pro，蔚来这次是高调宣布在5纳米制程有所突破。根据蔚来文告，NX9031拥有超过500亿颗晶体管，在综合能力和执行效率方面，一颗就能实现四颗业界旗舰芯片的性能。

中国汽车芯片国产化率仅10%

中国新能源车销量目前已占全球市场六成，比亚迪更是超越特斯拉成为纯电动车全球销量冠军。中国电动车一路开疆辟土，离不开每辆车上数以千计的车规级芯片。

中国汽车工业协会数据显示，每辆传统燃油车所需芯片数量为600到700颗，电动车需要1600颗，更高级的智能汽车则可达到3000颗。

然而，中国汽车芯片仍主要依赖进口。中国电动汽车百人会副秘书长徐尔曼在2023全球新能源与智能汽车供应链创新大会上说，中国汽车芯片国产化率已提升至10%，但与欧美日等汽车强国相比，短板依然非常明显。

为解决汽车芯片“卡脖子”的问题，中国工业和信息化部今年1月印发《国家汽车芯片标准体系建设指南》，明确制定汽车芯片标准的年限和指标。

彭博社今年3月引述知情人士报道，中国官方已要求比亚迪、吉利等电动车制造商大幅度增加使用本国制造的汽车芯片，在2025年前将国产化率提升至20%。

在政策鼓励下，中国汽车芯片开发公司过去几年遍地开花，从2020年的几十家，增至去年的300多家。比亚迪、蔚来、理想、小鹏等车企也纷纷宣布自主研发芯片。

分析：智驾高算力芯片必要性有待观察

资深半导体产业顾问陈子昂接受《联合早报》采访时说，若仅在国内比较，蔚来芯片在制程和晶体管数量上都上了一个台阶，但对标全球最先进的芯片仍有差距。

芯片制造商三星和台积电已于2022年起量产3纳米芯片，台积电也计划从明年起量产2纳米芯片。汽车芯片方面，三星2021年与特斯拉达成合作，为其生产自动驾驶芯片后，去年又与现代汽车达成合作。

陈子昂指出，包括特斯拉、现代等在内的电动车厂商均未推出5纳米芯片，并非技术上无法达到，而是高算力芯片目前对电动车来说“没必要”。他说，消费者更关注的是汽车是否安全，而不是操作系统有多智能。

半导体研究机构芯谋研究首席分析师顾文军受访时则认为，在自动驾驶的过程中，需要对大量数据进行运算，因此采用5纳米工艺芯片是有必要的。

蔚来接受《联合早报》询问时称，汽车行业研发、验证周期长，智能迭代快，目前的芯片设计能在长周期做智驾升级时更便捷，算力冗余也能在今后五年保持“最顶级的域控”。

蔚来发布NX9031芯片当天和接受本报询问时，均未透露良率相关信息。陈子昂说，通常发布芯片时会公布良率，因为这是消费者很在意的一个指标。

良率指的是实际生产的芯片总数与晶圆上最多芯片数量的比率。台积电成熟的5纳米工艺良率已超过95%，而中芯国际采用多重曝光为华为制造的7纳米芯片据报良率低于50%。

顾文军则认为，蔚来和华为的芯片分别用于智能驾驶和通信领域，两者不具有可比性。但他指出，自研汽车芯片通常生产量比较小，从经济层面来看未必划算，“这就要看蔚来接下来的打算了”。