李明出任中国证监会副主席 方星海卸任

（北京综合讯）原任中国证券监督管理委员会首席检查官、稽查局局长的李明星期二（7月30日）官宣升任该会副主席，被视为凸显了官方加强监管股市的决心。

中国证监会网站星期二晚上公布了中国国务院任命李明为中国证监会副主席、免去原副主席方星海职务的消息。

有关宣布证实了路透社同日下午发出的报道。报道引述直接了解人事变动的消息人士称，年届六十、已任证监会副主席近九年的的方星海将退休。方星海在美国斯坦福大学获得经济学硕士和博士学位，被称为市场改革的坚定倡导者。

公开资料显示，今年56岁的李明学历为法学博士，曾任中国中小企业股份转让系统总经理；中国证监会江苏监管局党委书记、局长； 证监会上市部主任、证监会首席检查官、稽查局局长等。

路透社报道称，中国证监会稽查局负责调查非法证券活动，向有关当局移交刑事案件，并协助跨境调查等。将证监会原本负责稽查执法的官员晋升为该会副主席，凸显了官方加强监管市值37万亿元人民币（6.86万亿新元）的股票市场的决心。

李明的晋升，正值中国、欧洲和美国之间的经济竞争日益加剧之际，中国政府正努力培育一个能够将资源引入芯片制造和高端制造业等战略行业的资本市场。

在今年2月的一次媒体见面会上，李明誓言将打击内幕交易和市场操纵，杜绝证券欺诈，以保护投资者。

李明当时说：“处罚力度会越来越大，违法成本只会越来越高。”