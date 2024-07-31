赖清德称中国大陆错误诠释联大决议

台湾总统赖清德说，中国大陆错误诠释联合国大会第2758号决议与“一中原则”不当连结，企图限缩台湾的国际参与，并建构大陆武力犯台的法理依据。

赖清德星期二（7月30日）是在对中政策跨国议会联盟（IPAC）年会上致词时发表上述讲话，他并感谢美国政府以及欧洲议会等国际力量反对中国大陆有关论述。

IPAC稍后通过决议，称联大2758号决议文没有提及台湾，也未决定台湾的政治地位，更未主张中国大陆拥有对台的主权，决议文同时也没有提及台湾在联合国的地位，以及台湾参与联合国组织的问题。

联大2758号决议于1971年10月25日在联合国大会会议表决通过。该决议决定：承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，中华人民共和国是安全理事会五个常任理事国之一，决定恢复中华人民共和国的一切权利，承认它的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表，并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去。

台湾总统府晚间发出新闻稿，感谢IPAC及全球支持自由、民主与和平的伙伴，传达民主国家团结的信息，以具体行动表达对台湾支持。

IPAC成立于2020年，是全球各国国会及欧洲议会议员组成的联盟，成员来自34国国会及欧洲议会，共有约250人，IPAC主要关注大陆对民主国家造成的挑战，并推动各国立法防止大陆政治及经济的渗透。

IPAC今年在台北举办年会，计有23国及欧洲议会共49名成员出席，创下IPAC史上最大规模。据美媒报道，至少六个国家的国会议员表示大陆外交官施压，希望他们不要参加在台北的IPAC年会。

赖清德在IPAC年会的“台湾议题场次”，就“台湾的全球愿景”发表专题演说。他强调台湾站在世界民主防线最前缘，有守护民主台湾的决心，会尽一切力量跟民主伙伴共同撑起“民主保护伞”（Democratic Umbrella），让理念相近的国家免于威权扩张的威胁，携手促进世界的民主、和平与繁荣。

他说，台湾将以“和平四大支柱行动方案”做为行动指引，包含强化国防力量、建构经济安全、加强与民主国家合作及建立稳定而有原则的两岸关系领导力，以团结的民主台湾为全世界做出更多贡献。

IPAC于会后国际记者会中正式宣布来自台湾、哥伦比亚、伊拉克、马拉威维、所罗门群岛、冈比亚及乌拉圭等地政要一起加入成为新成员。台湾成为IPAC成员，由执政的民进党立委范云与在野民众党立委陈昭姿担任共同主席。

不过，台湾最大在野国民党则未与会。国民党立法院党团副书记长林思铭表示，国民党主张和大陆沟通交流，而IPAC是和大陆对抗，理念价值不一样，过去未曾参加，此次不出席并非特例。

另外，台湾统派团体20多人在场外抗议，拉起“台湾是中国内政，不干涉他国内政是国际准则”布条，强调台湾是中国的一部分，不容许他国置喙。 IPAC派代表出面接下统派抗议信。