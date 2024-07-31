杨丹旭：失金牌就对不起民族？

巴黎奥运会第三个比赛日，中国社交媒体又掀起熟悉的舆论风暴。

当地时间星期一（7月29日），奥运会竞技体操男子团体决赛上，中国选手在前五轮过后，以3.267分的优势，领先排名第二的日本队。

许多熬夜观赛的中国体育迷几乎认定，这块奥运体操赛事中含金量最高的金牌十拿九稳。中国前奥运冠军陈一冰甚至在最后一轮比赛结束前，发微博提前庆祝中国体操男队重夺团体金牌。

谁都没料到，逆转发生了。最后一轮比赛中，替补出场的中国选手苏炜德在单杠比赛中连续出现重大失误，两次从杠上跌落。最终，中国男团以0.532分的微差痛失好局，把几乎到手的金牌让给了老对手日本队。赛后发布会上，苏炜德难掩自责，哽咽向队友们道歉。

中国民众对巴黎奥运会的关注度并不高。奥运开幕后，互联网上出现过一些热度较高的讨论，比如围绕东道主法国在开幕式上呈现的多元文化，中国选手在射击、跳水等比赛中摘金等，而在体操男团与金牌失之交臂后，中国社交媒体上彻底炸了锅。

意难平的网民纷纷把矛头指向苏炜德，没等到天亮，针对苏炜德的舆论风暴席卷而来，指责、嘲讽、谩骂不断。网民指他实力不济连累队友，害中国队痛失金牌；道歉态度不够好，没有诚意；甚至有人攻击他身体瘦弱，手臂肌肉不像体操运动员等等。由于苏炜德在这次比赛中替补赛前受伤的队友参赛，有网民开始挖他的背景，质疑他是“关系户”。

当天比赛后，中国在金牌榜上以五枚金牌名列第三，日本则因收获男子体操团体金牌，在金牌榜上以六枚金牌跃居第一，这让好些中国网民难以接受。有网民上升到国家荣辱高度，指苏炜德是“民族罪人”，不仅让中国丢失了一块本不应该丢的金牌，还让日本在金牌榜上升到第一位。

网民一哄而上指责运动员的事过去也曾在中国发生过。2008年北京奥运会，头顶雅典奥运110米栏冠军光环的刘翔在北京主场因伤退赛，受到千夫所指；四年后在伦敦，刘翔在预赛中跨越第一个栏时就被绊倒，最后单腿跳到终点。刘翔从国民偶像，变成“刘跑跑”，有人骂他是“懦夫”，也有人指责他作秀、假赛，还有人责备他给国家蒙羞。

原以为随着中国观众的成熟、民族自信的上升，“唯金牌论”的思维已逐渐被摆脱，没想到巴黎奥运会上，中国舆论场的第一波高潮还是回到了金牌问题上。

从1984年中国首次在奥运赛场上摘金以来，中国民间对奥运金牌一直有很强的执念，一到奥运会，大家眼里只看得到金牌。

金牌数量一直也是中国代表团重点追求的目标，它不仅被视为评估国家竞技体育整体水平的指标，也被视为综合国力的体现，是国家荣誉，也是民族气节。换句话说，奥运金牌的意义在中国远远超越体育本身。尤其是在中国崛起的年代，与美国、俄罗斯等传统体育强国在金牌榜首上的争夺，更被很多人看作中国赶超世界强国的标志。

2008年北京奥运会，中国以举国之力培养夺金运动员，凭着主场优势，首次在金牌榜上超越美国跃居第一，这在当时让很多中国民众深感扬眉吐气。后来在2012年的伦敦奥运会、2016年的里约奥运会，以及2021年的东京奥运会，虽然没有在金牌榜上登顶，但中国都位居前三甲。

过去几届的奥运会，一些中国“95后”“00后”运动员在赛场上崭露头角，他们不仅展现出较高的竞技水平，也在场内外透出率真、自信和张扬，像“洪荒少女”傅园慧、“比心”射手杨倩，都摆脱了体制内运动员制式的拘谨形象。这次巴黎奥运会，面对西方媒体围绕兴奋剂问题的发难，以及不公平的高密度赛前检测，中国泳将张雨霏也成熟地面对，没有抱怨药检次数太多，只是委屈表示，担心外国选手戴着有色眼镜看自己。

中国媒体对奥运会的报道，如今也不再局限于赛事成绩和运动员为国争光的故事，而是把运动员的个性放大，让大众看到他们与普通人一样的真性情。体操男团失利引爆舆论风暴后，人民网、新华社等官媒也接连发文，强调“渴望金牌，但绝不唯金牌论”，“体操男团痛失金牌，并非一人之责”，试图引导舆论抛弃对金牌的盲目崇拜。

中国社会的“奥运观”、运动员在场内外的面貌，都是社会环境变化的写照，希望围绕苏炜德的舆论风暴尽快平息，尊重胜败乃兵家常事的客观规律，成熟和包容地对待失败，才是一个社会真正的进步体现。