台湾有244亿新台币军购资金滞留美国

（台北综合讯）台湾明年国防预算有望创新高，但审计部门披露军方有244亿元（新台币，下同，10亿新元）的军购金滞留美国，无法领回。

综合《联合报》、《中国时报》、《自由时报》报道，台湾审计部星期一（7月29日）在2023年中央政府总决算审核报告中指出，截至2023年底，国防部执行中军购案已结汇的合约终止准备金达244亿余元，正滞留美国无法领回，比2022年底增加约126亿元。

合约终止准备金是指在军购案执行初期或中期，美国要求台湾支付的一笔固定比例金额。如果合约中止，会被拿来支付合约商的损失。这笔钱后续会依照军购案执行进度，逐步转成案款，结案时如有余款会退回。

报道称，美国长年来存在未返还合约终止准备金等结余款项的情形，常以其他军购项目和技术人员驻台的费用来抵销。

根据美国规定，军购方可使用合格银行开立的担保信用状，取代合约终止准备金，但相关银行需取得美国货币管理局核发的联邦执照。台湾审计部曾请国防部积极协调美方加速办理相关作业，避免巨额资金长期闲置。

台湾国防部从去年2月起推动相关计划，但截至去年底，台湾银行海外分支机构均未取得这项联邦执照。因此台湾国防部去年二度洽询美国国防安全合作局，评估放宽开立信用状银行资格标准。

美方回复称，因涉及政策调整，且需考量不损及美方权益及各军购方一致性作法，将此交由美国国务院、财政部及外部法务单位评估，尚无法提供确切完成日期。

在审计部提醒军购资金滞美的同时，台湾明年国防预算据报将创历史新高至6300亿元。台湾国防部称，明年恰逢军事投资的付款高峰期，因此预算需求一定会比今年高。