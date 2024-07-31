新粤签署20份合作协议 在绿色经济等新兴领域深化合作

新加坡与中国广东省签署20份合作协议，两地将在可持续发展、绿色经济、医疗与生物医药、农业科技等领域深化合作。

第14届新加坡-广东合作理事会星期三（7月31日）在广州召开会议，由我国卫生部长王乙康以及广东省长王伟中共同主持。我国贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉，以及新中约200名政企代表出席会议。

王乙康致辞时说，中国经过50多年改革开放，人民的生活水平得到显著提升，数亿人成功脱贫。如今，中国作为世界第二大经济体，对地区和全球经济都有着深远影响。

他说，新中是在这一时代背景下发展合作关系，即便两国在面积上存在显著差异，但新加坡如何在不断变换的世界中适应和发展，为中国提供了有用的借鉴；双方合作的项目，可以成为中国更大转型的催化剂。

他还说，新加坡企业在中国的投资、贸易活动，推动了中国的发展和改革开放。

作为中国制造业大省，广东与新加坡一直保持长期合作关系。根据新加坡企业发展局文告，广东连续35年是新加坡在中国最大的省级贸易伙伴，贸易额在2023年达到1677亿元（人民币，约311亿新元），同比增长8.2%。

不过，这个数字比一年前的17%明显下降。

王乙康指出，即便中国在疫后面临经济放缓的挑战，新加坡及其企业仍然坚定在中国长期投资，并对中国的经济改革充满信心。他说：“新粤经济合作理事会是两地推动经贸合作的关键平台，这一角色将继续加强。”

新粤合作理事会在会议上重申了双方紧密的经贸联系，并签署了20份合作协议，涵盖可持续发展与绿色经济、医疗与生物医药、农业科技等领域。

成立于2019年的可再生能源企业益阁新能源集团（EagleRE），是近三年来加快在广东布局的新加坡企业之一。公司在阳江市和湛江市分别建设了300兆瓦和350兆瓦的光伏太阳能项目，在粤的投资约3亿新元。

益阁新能源集团董事长林世伟接受《联合早报》采访时说，广东作为中国第一经济大省，对公司具有重要的战略意义，凸显了公司致力成为中国可再生能源整体综合解决方案领导者的决心。

他说：“广东是电价和能耗较高的省份之一，这有助于我们加快实现投资回报。”

广东省官员在会议上也与来自新加坡的三家企业——吉宝综合能源服务、盛裕集团和百吉生物医药负责人进行专题交流。这些企业分享了在大湾区的业务发展，并对当前面临的一些挑战提出了建议。

本届会议是新粤合作理事会2009年成立以来首次在广州知识城举行。知识城是新加坡与中国国家级双边合作项目，是粤港澳大湾区建设的创新载体之一。

王乙康说：“我有信心，新加坡与广东的合作有助于广东通过新质生产力，实现高质量发展的愿景。我们的旗舰项目新中广州知识城，自2010年成立以来，一直是促进高质量合作的重要平台。”

王伟中则说，随着粤港澳大湾区建设进入新阶段，广东省将全面深化改革，以更高水平对外开放吸引外资，促进广东高质量发展的现代化建设。他说：“我相信这必将为双方合作带来更大的机遇，创造更广阔的空间。”

王乙康说：“只要科技不断进步，世界就会不断变化。新加坡与广东的合作将继续具有意义，因为我们是增长和变革的先锋。”







