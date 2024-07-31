香港新批五个德士车队牌照 将提供网约及电子支付等服务

香港德士行业的服务素质近年屡遭诟病，港府星期三（7月31日）宣布发出五个德士车队牌照，全港约两成德士日后将提供网约服务，以及设有处理乘客投诉的机制，以改善德士服务水平。

这是港府首次引入德士车队制度。当局早前一共收到15份德士车队牌照申请，审核后向五个分数最高的申请者批出为期五年的牌照，目标是在今年底前投入服务。每个车队的规模介于300至1000辆德士，合共提供超过3500辆德士，占全港德士近两成。

根据牌照要求，各车队均要提供一定数量的轮椅德士和豪华德士，以及占比超过四分之一的电动德士。获选的车队也要在车辆上安装安全设备，包括全球定位系统、行车记录仪，以及司机监察系统，包括具备侦测车道偏离、不当驾驶行为等功能，确保驾驶安全。

各车队均要提供网约服务，乘客可按个人需要透过德士车队提供的网约平台，选择合适车辆类型，例如普通德士、豪华德士、轮椅德士等。所有车队的德士也要提供多种电子支付方式让乘客选择。

此外，所有车队会也将设有客户服务热线和不同电子通讯渠道，乘客可就司机服务评分，并有机制接受、处理乘客的查询和投诉。

获批德士车队牌照的星群德士服务有限公司，将在9月推出全新纯电动豪华六座德士，并陆续投入服务，预料年底前有超过120辆全新德士。该公司执行董事郑敏怡说，目前已挑选50名车队司机，并会设立“导盲犬友善计划”，让司机学习如何处理带着导盲犬的乘客，也会提供外语、提升服务态度等培训。

香港运输署署长李颂恩对德士业界积极申请车队牌照表示深感鼓舞，其中既有传统及经验丰富的营运商，也有德士营运商联同德士司机团体或其他运输行业人士组队，希望它们可以在提供网约车服务上发挥示范及牵头作用，加强乘客对香港德士服务的信心，改善该行业的发展前景。

香港大专讲师樊智伟接受《联合早报》访问时认为，这几年香港德士的服务态度愈来愈差，如果路程太短或去被厌恶的地点，不少乘客得看司机脸色。港府这次推出的新措施，例如设有监管措施、投诉机制、司机监察系统等，乘客将更有保障。

但由于港人对德士服务的印象甚差，新措施未必能即时挽回市民信心，他建议业界推广礼貌运动，并举办礼貌之星选举等活动，给公众投票。