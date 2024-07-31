香港新批五个德士车队牌照 将提供网约及电子支付等服务

戴庆成

发布 /
发布 / 2024年7月31日 9:28 PM
香港特区政府星期三（7月31日）公布，由香港运输及物流局和运输署代表组成的评审委员会已完成评核德士车队牌照申请，共有五份申请获批。图为在香港九龙旺角街头行驶的香港德士。（中新社）
香港特区政府星期三（7月31日）公布，由香港运输及物流局和运输署代表组成的评审委员会已完成评核德士车队牌照申请，共有五份申请获批。图为在香港九龙旺角街头行驶的香港德士。（中新社）

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香港德士行业的服务素质近年屡遭诟病，港府星期三（7月31日）宣布发出五个德士车队牌照，全港约两成德士日后将提供网约服务，以及设有处理乘客投诉的机制，以改善德士服务水平。

这是港府首次引入德士车队制度。当局早前一共收到15份德士车队牌照申请，审核后向五个分数最高的申请者批出为期五年的牌照，目标是在今年底前投入服务。每个车队的规模介于300至1000辆德士，合共提供超过3500辆德士，占全港德士近两成。

根据牌照要求，各车队均要提供一定数量的轮椅德士和豪华德士，以及占比超过四分之一的电动德士。获选的车队也要在车辆上安装安全设备，包括全球定位系统、行车记录仪，以及司机监察系统，包括具备侦测车道偏离、不当驾驶行为等功能，确保驾驶安全。

各车队均要提供网约服务，乘客可按个人需要透过德士车队提供的网约平台，选择合适车辆类型，例如普通德士、豪华德士、轮椅德士等。所有车队的德士也要提供多种电子支付方式让乘客选择。

此外，所有车队会也将设有客户服务热线和不同电子通讯渠道，乘客可就司机服务评分，并有机制接受、处理乘客的查询和投诉。

获批德士车队牌照的星群德士服务有限公司，将在9月推出全新纯电动豪华六座德士，并陆续投入服务，预料年底前有超过120辆全新德士。该公司执行董事郑敏怡说，目前已挑选50名车队司机，并会设立“导盲犬友善计划”，让司机学习如何处理带着导盲犬的乘客，也会提供外语、提升服务态度等培训。

香港运输署署长李颂恩对德士业界积极申请车队牌照表示深感鼓舞，其中既有传统及经验丰富的营运商，也有德士营运商联同德士司机团体或其他运输行业人士组队，希望它们可以在提供网约车服务上发挥示范及牵头作用，加强乘客对香港德士服务的信心，改善该行业的发展前景。

香港大专讲师樊智伟接受《联合早报》访问时认为，这几年香港德士的服务态度愈来愈差，如果路程太短或去被厌恶的地点，不少乘客得看司机脸色。港府这次推出的新措施，例如设有监管措施、投诉机制、司机监察系统等，乘客将更有保障。

但由于港人对德士服务的印象甚差，新措施未必能即时挽回市民信心，他建议业界推广礼貌运动，并举办礼貌之星选举等活动，给公众投票。

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