胡锡进解读中共文件惹议 党媒发文澄清强调坚持基本经济制度

（北京综合讯）中共二十届三中全会通过的会议文件中，关于社会主义基本经济制度的表述，引发理解风波。中共党媒星期二发文澄清，强调中共对基本经济制度的观点明确而一贯。

中共三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》全文公布后，《环球时报》前总编辑胡锡进上星期一（22日）在微信公号发文指出，《决定》中非公有制经济与公有制经济实现了真正的平等，不再区分谁是主体地位，谁才能发挥主导作用，“中国社会对各种所有制关系的认知、态度以及叙事方式，都将向前迈出一大步”。

这一解读引发左派人士的激烈抨击，批评胡锡进挑战宪法和党章权威，肆无忌惮地违反中共的政治纪律。胡锡进的文章发表不久就被删除；自7月27日开始，其社交媒体罕见地一直没有更新，网民推测他因上述文章被禁言。

中共中央机关报《人民日报》星期二（7月30日）在头版，刊登题为《坚持和落实“两个毫不动摇”》的文章，指出“两个毫不动摇”是坚持和完善社会主义基本经济制度的重要内容，“过去没有变，以后更不会变”。

文章称，只要坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展，社会主义制度的优越性不但不会削弱、还会不断增强，中共执政的基础不但不会动摇、而且会更加稳固。

“两个毫不动摇”是指“毫不动摇地巩固和发展公有制经济”，“毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展”。2002年，中共十六大报告中提出这一政策；2012年中共十八大以来，中共总书记习近平多次强调，要坚持社会主义市场经济改革方向，坚持“两个毫不动摇”。

《人民日报》的最新文章，相信是对“公有制为主体”相关风波一锤定音。文章称，中国的社会主义性质和国有企业的重要支柱作用，决定了要毫不动摇巩固和发展公有制经济，而毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，是同中国社会生产力发展水平相适应的必然选择。