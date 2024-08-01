吴亚男出任解放军南部战区司令员

（北京综合讯）在南中国海争端日益加剧之际，中国任命了新的解放军南部战区司令员。

据广东新闻联播消息，中共广东省委书记黄坤明星期三（7月31日）率团到南部战区机关开展走访慰问，并出席2024年广东省“八一”拥军慰问座谈会，与会的还有南部战区司令员吴亚男等。这显示，吴亚男已任南部战区司令员。

吴亚男今年62岁，河北石家庄人，担任过沈阳军区下属16集团军装甲师师长、16集团军副军长等。2017年，他出任军改后新组建的第78集团军军长，后任北部战区副司令员兼陆军司令员，并在2020年晋升中将和出任中央军委联合参谋部副参谋长。

吴亚男在2022年1月晋升上将，并以中部战区司令员的身份亮相。他在同年10月当选中共二十届中央委员。

2023年1月，黄铭以中部战区司令员身份晋升上将军衔，意味着吴亚男已卸任该职。据财新网报道，吴亚男当时上调至中央军委机构工作。

至此，吴亚男已先后在北部、中部、南部战区任职，而他的最新任命正值南中国海紧张局势升级之际。南部战区负责南中国海的军事战略。

彭博社说，中国与包括菲律宾、越南在内的邻国在这片海域存在重叠的领土主张。2022年上任的菲律宾总统小马可斯，一直在攻击中国对几乎整个南中国海的主权主张，并加强了与美国的军事合作。

官方没有说明南部战区原司令员王秀斌的去向和卸任原因，他今年60岁，却被比他年长的吴亚男接替，引起一些媒体关注。

2021年7月，中央军委举行晋升上将军衔仪式，首次披露王秀斌任南部战区司令员。他最后一次以该身份公开露面是在今年4月会见访华的法国军方官员。