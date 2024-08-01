康福德高与小马智行合作 在中国试运营自动驾驶德士

随着我国人口快速老龄化，更多企业在布局构建未来的能力。新加坡德士公司康福德高宣布与中国自动驾驶公司小马智行合作，推动自动驾驶德士的大规模商业运营，应对未来可能出现的运力短缺。

两家企业星期三（7月31日）在广州举行的新粤合作理事会上签署了合作备忘录，建立战略合作伙伴关系。

康福德高集团董事经理兼总裁钟锡坚接受《联合早报》访问时指出，该公司计划最早于明年在中国广东省与小马智行（Pony.ai）推出自动驾驶出租车（即德士）服务试点。至于车队规模和初始投资的具体金额，公司尚未作出最终决定。

目前中国多个城市已开展无人驾驶出租车试运营。钟锡坚指出，自动驾驶技术已经相对成熟，但这类出租车的商业运营仍处于探索阶段。康福德高作为一家有经验的德士运营商，可以把多年累积的车队管理专业知识应用于合作中。

他说：“我们希望（在中国）先建立一套完整有规范的操作流程，再将服务推广到全球其他城市和不同地区。”

小马智行也发布文告说，合作将进一步丰富自动驾驶“朋友圈”，推动全无人驾驶商业化发展进程，实现全无人驾驶出租车的产品化落地。

无人驾驶德士的兴起，不可避免地会引起人们对司机可能失业的担忧。钟锡坚认为，这种顾虑是自然的，并且已在中国几个试点城市显现。

但他强调，随着我国人口老龄化，运输能力不足的问题将日益突出，而无人驾驶德士能够有效解决司机短缺问题，为乘客提供更大的服务保障。

此外，自动驾驶技术的发展将催生新的职业机会，包括远程驾驶操作员、车辆维护专家等。他说：“这不意味着未来不再需要驾驶员，而是驾驶员的工作性质将发生变化，工作质量也将得到显著提升。”

正在中国广东省进行访问的我国卫生部长王乙康星期四（8月1日）在广州中新智慧园乘坐了小马智行全无人自动驾驶车。他在体验后说：“体验非常好，感觉很安全。就像有真人司机在驾驶，而且‘他’对路况很了解。”

王乙康在中新智慧园也参观了新加坡国立大学广州创新研究院，并观看了一场辅助外骨骼机器人的示范。今年新加坡国庆庆典礼品袋的包装过程中，武装部队人员就获得了这款机器人的协助，减轻他们在执行较费力工序时的身体负荷。

新加坡卫生部长王乙康（右二）在中新智慧园参观新加坡国立大学广州创新研究院，并观看了一场辅助外骨骼机器人的示范。（林煇智摄）

负责这项研究的是创新研究院副院长（科研）喻豪勇副教授。他受访时指出，这款机器人主要针对那些无法通过自动化解决的应用场景，如医疗护理、行李搬运等，为需要执行重复性负重工作的员工提供长期保护。

喻豪勇说，机器人能够帮助预防员工因长时间负重劳作而过早出现的职业性损伤，从而使工人能够在岗位上工作更久、更轻松。他说：“这不仅有助于保护员工的健康，还能有效提高生产力，带来更大的经济效益。”

新加坡贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉（左起）、星展银行香港及中国大陆科技及运营总监夏艾芬、新加坡卫生部长王乙康、广州市常务副市长陈杰、广州开发区工作委员会委员、副书记王大通、星展科技产业（中国）首席执行官郭思亮星期四（8月1日）为星展科技产业（中国）试运营揭幕。（林煇智摄）

王乙康在智慧园也为新入驻的星展科技产业（中国）试运营揭幕。这是星展银行在全球设立的第三个科技研发中心，旨在加速金融产业与人工智能、区块链等新兴技术的深度融合。

星展银行香港及中国大陆科技及运营总监夏艾芬受访时说，广州聚集了许多高科技企业以及培养相关技术领域人才的大学。他说：“这里的人才非常符合银行推进数字化转型的需求，尤其是在数据分析和人工智能相关技能方面。”