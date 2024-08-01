陆客赴港澳购物免税额提高 扩大至全部口岸

中国大陆提高自港澳入境的居民旅客携带行李物品免税额度的措施，从8月1日起推广至全部入境口岸，以进一步刺激香港和澳门的零售业。不过，受访学者认为，近来大陆民众消费意欲低，措施的作用不大。

在新政策下，中国大陆旅客自香港和澳门入境大陆携带行李物品的免税额度，从5000元（人民币，下同，923新元）调高至1万2000元，同时保留在入境口岸免税店额外购买3000元免税商品政策的措施。这项政策7月1日起于罗湖、港珠澳大桥珠海公路、拱北等六个陆路口岸先试行。

冠病疫情后的一年半，港澳居民北上消费成风，而大陆旅客赴港澳人数增幅不足，以致香港经济增长不如预期。外界认为北京上述措施旨在鼓励大陆民众到港澳消费，刺激当地零售业。

澳门海关星期四说，上述措施上个月实施首月，经关闸口岸和港珠澳大桥澳门口岸出入境澳门的大陆旅客人数明显增加。港府也说，措施实施以来，受到大陆居民旅客的欢迎。

现在，新政策扩大至所有入境口岸，港府已在不同口岸摆放宣传品，并透过大陆流动电话通讯商，向入境的大陆旅客发送相关安排的简讯。

澳门经济及科技发展局说，已全方位展开宣传攻势，迎接暑假旅游旺季，包括与芒果TV合作拍摄的新一辑微综艺节目《澳门新攻略》，将在下星期一起在芒果TV平台开播。澳门旅游局也将进一步加强宣传拓展客源，吸引更多大陆旅客到澳门旅游消费，并与业界共同开发更具吸引力及具有澳门特色的旅游产品。

不过，《澳门日报》7月18日报道，有售卖高价货品的澳门商店称，暂未看到新措施明显带动生意增长，游客消费力仍然偏弱，只能期待情况在暑假中后期逆转。

香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波接受《联合早报》访问时说，有关措施上个月在香港数个口岸率先实施，对香港零售市道带来一定的帮助，但作用不大。这是因为这次调高的免税额度金额不算多，而且近来大陆经济疲弱，民众的消费意欲低，较少人到香港大额消费。

李兆波指出，香港零售市道若持续疲软，将带来连锁效应，影响香港经济。但他相信大陆政府要顾及地方经济，不会再提高免税额度。而香港能做的也不多，因为地价贵，成本高，零售业在价格方面的竞争力低。