中国公布首个基本医保参保长效机制

中国医保退保潮引发社会关注之际，国务院星期四公布首个基本医保参保长效机制，在放宽放开参保户籍限制、扩大医保共济范围的同时，也削弱断保人员享受的福利。

受访学者认为，此次医保改革有利于提升服务的合理性与居民的获得感，可以部分消除社会对医保的质疑，有利于促进社会公平正义。

据新华社报道，中国国务院星期四（8月1日）公布《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》（简称《意见》）。国家医疗保障局副局长黄华波在北京举行的记者会上说，参保人可享诸多红利。

黄华波介绍，《意见》要求进一步放宽放开参保户籍限制，让中小学生、学龄前儿童可以在常住地参保，超大城市要取消对灵活就业人员、农民工、新就业形态人员参加职工医保的户籍限制。

他也说，《意见》将职工医保个人账户的共济范围由家庭成员扩展到近亲属，共济地域则向跨省推进。连续参保人员可以提高大病的最高支付限额，而当年没有享受报销的参保人员也将于次年提高大病保险封顶线。

此外，参保人员将能更方便地就近享受医疗服务；更多村卫生室纳入基本医保定点，并直接结算。

为有效避免选择性参保，《意见》还设置固定等待期和变动等待期，对断保人员形成一定约束。

去年以来，中国年轻人不愿交保甚至退保的相关话题，一度冲上微博等社交媒体热搜。许多网民质疑当前的公平性，也有网民因对未来感到悲观而不愿参保。

从整体趋势上来看，尽管医保报销覆盖的药品与诊疗技术有大幅增长，报销率与结算效率有显著提高，但缴费基数也在逐年走高。在经济下行、就业困难等压力下，不少人选择退保。

根据国家医保局去年12月发布的《全国医疗保障事业发展统计公报》，2022年全国基本医保参保人数为13亿4600万人，同比减少1705万人。

辽宁大学特聘研究员陈波接受《联合早报》采访时分析，《意见》着重打破当前医保的地域限制，让大病得到救治，有利于改善社会公平问题。

陈波强调，医保如何兼顾效率与公平对全世界各国都是考验，医保等公共保险必然面临类似“公地悲剧”的道德风险，而中国作为发展中大国，还面临人口老龄化的考验。

陈波认为，尽管医保仍存在提高效率、减轻低收入者负担等改革空间，但强制健保仍是确保医保可持续，培养公民责任感的必然选择。