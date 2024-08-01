卓荣泰：未来的核能 有任何的可能都可以讨论

台湾行政院长卓荣泰接受日媒专访时据称透露，为因应人工智慧（AI）和半导体的用电需求，台湾可能在2030年后重新考虑使用核电。但行政院否认此说，强调现阶段重点要如期完成兴建中的电厂，未来将持续开发多元绿能。

行政院发言人陈世凯还原卓荣泰接受《日本经济新闻》专访的讲法是，对于世界各国尤其美国，到了2030年，新的能源如果没有安全的问题，没有核废料必须处理的问题，且世界的潮流和台湾的共识都能够接受，应该是开放讨论的。“未来的核能解决不了今天的问题，但是未来的核能都有任何的可能，我们都可以去讨论。”

2025年非核家园是台湾执政的民进党两大神主牌之一，虽然明年已确定无法达成目标，但民进党迄今仍坚称会贯彻非核家园的目标。

工商业界则不断呼吁台湾政府正视缺电危机，尤其台湾半导体和发展AI的用电需求越来越大，卓荣泰上述说法是否为民进党的核能政策转弯埋下伏笔，引发外界关注。

台湾总统赖清德亲自担任在总统府下设立的国家气候变迁委员会的召集人，他邀请和硕董事长童子贤担任副召集人、中央研究院前院长李远哲担任顾问，童子贤和李远哲都公开主张使用核电，但赖清德迄今未明确表态。国家气候变迁委员会将于8月8日举行首场会议。

经济部长郭智辉7月31日谈及核电时说，他没有立场支持什么电，所有的电都支持，经济部是执行单位，若立法院通过执行核电延役，就会马上执行；反之，若立法院通过不用核电，就马上不再用核电，对使用核电与否，他没有任何立场。

《日本经济新闻》7月26日刊登卓荣泰的专访，称卓荣泰说，对于2025年以后完全废止的核能发电，未来“可以进行讨论”。日经指卓荣泰暗示为因应AI和半导体的用电需求，可以讨论2030年重启核电。

根据行政院提供卓荣泰受访原文，卓荣泰说的是，在现行法律限制下，核电厂无法延役；若要重启核电厂，必须先修法，作好安全检查和汰换相关设备等，须花三年半至五年。

卓荣泰说，到2030年，台湾会增加920万千瓦的新能源，台电再往前推的计划，到2033年会增加到1786万千瓦，但这也是要新的电厂能接得起来，其中最重要的应该是第四天然气接收站，这是未来的问题。

台湾的核能电厂陆续除役，第三座核能厂一号机在7月27日停机，最后仅剩的核三厂二号机也将于明年停机。