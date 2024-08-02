台湾自主生产装甲车抗弹钢板出现裂痕

（台北讯）台湾军方自主生产的云豹八轮装甲车据报抗弹钢板出现裂纹，台湾国防部证实这一消息，并已完成更换与修复，防弹功能正常。

据台湾网媒“菱传媒”星期五（8月2日）报道，出现严重裂纹的云豹装甲车共有50辆，其中27辆是近两年制造的CM-34 30机炮装步战斗车，23辆是超过保固期限的CM-32装步战斗车与CM-33装步指挥车。

云豹装甲车由台湾陆军兵工整备发展中心与台湾工业技术研究院、军备局共同研发，整体设计以满足台湾地形需求为主要考量，目前已有670多辆各型云豹甲车配发到陆军与宪兵部队。

云豹装甲车车体以高张力钢板焊接而成，具有抗弹功能。出现裂纹后，台湾陆军官兵担心，继续使用有问题的装甲车，恐会沦为战场上的“铁棺材”。

云豹甲车2006年进行小批量生产时，即传出发生钢板裂痕问题，但台湾国防部当时并未承认。2008年，时任国民党立委林郁方在立法院质询后，国防部紧急暂停生产，并组成专案小组调查，发现是钢板加工处理过程出现瑕疵。

提供钢板材料的中钢机械公司当时调整产制过程，解决裂纹问题，台湾国防部随后同意继续生产。

此次被曝出现裂纹后，台湾国防部军备局坦承，陆军去年7月装检时发现有云豹甲车着陆板出现裂纹，到星期四（1日）为止，已完成50辆云豹甲车的钢板更换或修复，经多重测试，防弹相关功能验证无虞。

中钢机械公司回应称，本次云豹甲车钢板出现裂纹，原因不在钢板材料本身，而是焊道面积不足所造成，目前从设计上完成根本改善，已符合军方要求。