因被要求签署“一中原则”承诺书 台湾派往澳门官员无法获签证

（台北综合讯）台湾官方称，由于澳门特区政府要求派驻当地办事处的人员签署遵守“一中原则”承诺书才能获得签证，因此很难向办事处派遣员工。

综合台湾《自由时报》、彭博社等报道，台湾陆委会副主委梁文杰星期四（8月1日）在例行记者会上说，台湾驻澳门办事处一名外交部派驻人员7月底任满返台，澳门特区政府要求接任者签署遵守“一中原则”承诺书才发放签证。台湾拒绝接受这一要求，因此影响台驻澳门办事处的人员正常轮替。

台湾联合新闻网报道称，梁文杰在回答“实务上有无变通方案”的提问时说：“如果他们坚持就没有变通的空间，目前为止是这样。”梁文杰也敦促澳门特区政府以友好态度处理这一问题，称台湾将“做好最坏的打算”，但没有进一步说明。

台湾与港澳2011年起互设办事处。台湾驻澳门办事处原本编制八人，分别来自陆委会、外交部、移民署、警政署。

蔡英文政府2016年上台后，两岸关系恶化，香港特区政府自2018年7月起要求台驻香港办事处派驻人员签署遵守“一中原则”承诺书，澳门自2019年起要求台驻澳办事处人员必须这么做。港澳2021年关闭其驻台北办事处。

目前，台湾驻港办事处只剩当地雇员，驻澳门办事处则剩两名人员，他们的签证在2022年底获得延长。