中国官员：文学创作不能把西藏写成“独立的喜马拉雅文化圈”

（北京讯）中国官方强调铸牢中华民族共同体意识，反对民族文学更加关注差异性、特殊性，并称不能把西藏写成“独立的喜马拉雅文化圈”。

中国国家民族事务委员会官网星期五（8月2日）刊出中共中央统战部副部长、国家民委主任潘岳在第十三届全国少数民族文学创作骏马奖评委会第一次全体会议上的讲话。潘岳强调，中华文学既有天然的多元特色，又有明确的一体意识。

潘岳说，近几十年来，受西方民族理论与文化多元主义影响，包括中国在内的全球发展中国家的文学界出现了作家们都从总体性、时代性中退却，更加关注差异性、特殊性的“怪现象”。

他认为，文化多元主义原本是保护弱势文化的栅栏，走向极端便成了画地为牢的藩篱，造成文化间的彼此敌视和排斥。

潘岳强调，中国“文化多元一体”道路与西方“文化多元主义”道路不同。中国有一体的国家建构，一体的中华民族，一体的政治文化认同。不管使用哪种语言，民族文学创作都应既深入挖掘各民族独特人文之美，又不能忘记中华民族的共同价值。

潘岳以西藏举例称，写西藏怎么独特都可以，但不能写成独立的喜马拉雅文化圈，因为真实的历史是古代西藏在最强大的时候也是向东看的。

他不点名批评一部反映藏族牧民虔诚转山朝拜的电影，指影片力图表现宗教信仰的力量塑造了藏民的物质精神世界，殊不知修好朝拜路的正是中国共产党，修缮、修编好布达拉宫、上千座寺庙以及大藏经的也是中国共产党。

潘岳称，在美西方的强大舆论打压下，中国民族团结故事被歪曲成“民族同化”，民族地区现代化发展被歪曲为“资源掠夺”，民间文化传承保护被歪曲为“文化灭绝”。

他呼吁民族文学奋起创造新的叙事，要求本届骏马奖各位评审把握正确的中华民族历史观和中华民族整体叙事逻辑。