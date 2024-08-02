中国央行顾问吁给民众发钱 学者：官方担忧引发通胀冲击中低阶层

中国知名经济学家、央行货币政策委员黄益平发文，呼吁官方改变重投资、轻消费的政策理念，采取支持消费增长的财政手段，“直接给老百姓发钱”。

黄益平也是北京大学国家发展研究院院长。北大国发院微信公众号星期四（8月1日）发出这篇题为《中国特色的宏观经济政策框架》的文章说，这是黄益平在长安讲坛第415期受邀发表演讲时的内容。

黄益平在演讲中罕见地暗指中国宏观经济政策过于保守，并称中国经济进入新阶段，包括消费、出口甚至投资在内的总需求不如过去强劲，这给当前宏观经济政策带来新挑战。

他指地方政府不但没有帮着扩张，反而还助推紧缩，比如“查税30年”、渲染“过紧日子”等。他警告，中国经济现在“易冷难热”，如果真的陷入低通胀陷阱，后果会很严重。

中国国家统计局数据显示，上半年居民消费价格指数（CPI）累计同比涨幅仅为0.1%，明显低于今年《政府工作报告》提出的3%左右涨幅的预期目标。经济观察网报道，这也低于过去20年平均2.4%的涨幅。

黄益平建议，将CPI增长2%至3%明确为刚性政策目标，并呼吁政府改变“重投资、轻消费”的政策理念，理直气壮地采取支持消费增长的财政手段，包括让农民工在城市落户和“直接给老百姓发钱”。不过，他没有提到发钱的规模和时间点。

中国自冠病疫情结束后，经济并未出现预期中的反弹、国内消费也持续低迷。第二季经济增速放缓至五个季度来最低的4.7%，好些学者公开呼吁政府给民众发钱。

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵7月8日在北京举行的论坛上，建议中央财政在十一黄金周，直接发放几千万，甚至一万亿人民币规模的消费券，鼓励或补贴民众消费，从而提升中国经济短期的增长活力。中国人民大学经济研究所联席所长毛振华和携程创始人梁建章，也先后呼吁发钱刺激消费。

中国政府至今仍未祭出全民发钱这一招，上个月中旬闭幕的中共二十届三中全会决定关于提振消费的论述也不多。至今已公布的措施包括发放超长期特别国债、消费品以旧换新、提升城镇化率等。

中国国家发改委副主任郑备星期五（8月2日）在新闻发布会上说，城镇化率提高一个百分点，每年可新增2000多亿的消费需求。

南洋理工大学经济学荣誉教授陈光炎向《联合早报》分析，中国政府至今仍不采全民发钱的措施，一是不想找容易的出路，二是担心大印钞票将引发通货膨胀，冲击中低收入阶层的利益。

陈光炎说，美国曾因疫情冲击经济而大印钞票，结果引发通胀，而美元因为是储备货币，其通胀效应能输出到世界各地，人民币非储备货币，一旦大水漫灌引发通胀，中国社会所受的冲击将比美国严重。

他指出，中国民众消费信心不足，房地产市场萧条导致财富缩水是主因。他判断，中国领导层的决策逻辑是，只要不出现金融危机，房地产市场估计再多两年就跌到谷底，熬过这一两年消费信心相信就能提振。

陈光炎也分析，中国政府的做法是从供给侧着手带动消费，而不是直接从需求侧刺激，这个过程会比较缓慢。中国一再强调高科技生产、新质生产力等，是希望借此带动工业发展，进而提升经济增长和就业机会，当民众不担心失业时，消费信心就能恢复。“这是比较慢的方法，要快就是坐直升机撒钱。”