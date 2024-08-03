台指拒签一中同意书致人员无法轮换 澳门政府批恶意炒作

（澳门/台北综合讯）针对台湾称其驻澳门办事处人员因拒绝签署遵守“一中原则”承诺书而轮换受影响，澳门回应指台湾歪曲事实，恶意炒作在澳台北经济文化办事处的人员轮换问题，对此坚决反对。

澳门特区政府星期五（8月2日）在官网发布声明说，根据澳门基本法和1999年《中央人民政府处理“九九”后澳门涉台问题的基本原则和政策》，台在澳机构及人员必须遵守一个中国原则。

声明指出，澳门政府对在澳的台北办事处及人员提出签署“承诺书”相关要求，采取有关措施，完全正当合理。台湾当局歪曲事实，抹黑攻击，凸显出于政治目的而恶意炒作，严重损害澳台关系。当前台北的人员问题是台当局一意孤行、不负责任的结果，一切后果应由台湾当局全部承担。

台湾陆委会副主委梁文杰星期四（8月1日）说，台驻澳办事处一名外交部派驻人员7月底任满返台，澳门政府要求接任者签署遵守“一中原则”承诺书才发放签证。台湾拒绝这一要求，因此影响台驻澳门办事处的人员正常轮替。

台湾与港澳2011年起互设办事处。台驻澳办事处原本编制八人，分别来自陆委会、外交部、移民署、警政署。民进党籍的蔡英文政府2016年上台后，陆委会2018年任命原澳门办事处处长卢长水出任驻香港办事处主任，但因拿不到港府核发的签证而无法赴港上任。随着两岸关系进一步恶化，港澳均在2021年关闭其驻台北办事处。

澳门自2019年起要求台驻澳办事处人员签署遵守“一中原则”承诺书。目前，台驻澳办事处仅剩两人。台驻港办事处则从2018年起面临同样的问题，目前只剩当地雇员。