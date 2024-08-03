清华毕业生实名举报案结果公布 苏州工业园区商务局局长被停职

（苏州综合讯）清华大学毕业生马翔宇在网上实名举报苏州工业园区商务局局长祝欢六天后，苏州官方通报，祝欢已被停职，并被苏州纪委监委立案审查调查。

综合《苏州日报》、上游新闻报道，苏州工业园区（简称园区）商务局科员马翔宇7月27日发布视频，实名举报园区商务局局长、苏州自贸区综合协调局局长祝欢在政府采购中围标串标、虚设项目套取资金，向省委巡视组提供虚假材料等，涉案金额超过1700万元（人民币，下同，315万新元）。

多个社媒平台转发了马翔宇的举报视频，苏州官方两天后成立工作组对此事进行核查调查，并在星期五（8月2日）发布情况通报。

通报称，在园区商务局两个咨询类项目（合同金额113万元）和三个服务类项目（合同金额734万1000元）的采购中，存在违反相关规定内定供应商以及围标串标等问题。在此问题上，该局在接受园区党工委巡察时提供了不实材料。

通报称，苏州市纪委监委已对祝欢立案审查调查，苏州市委已决定暂停其履行职务。

通报并未提及具体案情。但据此前马翔宇的举报，苏州自贸区综合协调局涉嫌将其营商环境相关咨询课题的中标方内定为毕马威和普华永道。此外，第三、四、五、六届中新合作服贸论坛会务服务均由苏州会展公司“迈氏会展”通过串通投标的方式中标，四年合计中标金额达千万元级。

苏州迈氏会展母公司为成立于1987年的迈氏会展集团（MCI Group），是一家国际化的会议、活动管理和营销传播公司，总部位于瑞士日内瓦。

据财新网报道，调查结果是苏州专项工作组与举报者马翔宇进行了交流后公布。马翔宇本人表示，获悉调查结果后喜极而泣。他此前表示，去年3月他就向苏州市纪委监委举报并受理，去年9月他收到回复称举报进入初核，但此后再无下文，于是他今年7月在社交平台公开举报。