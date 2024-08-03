潘展乐破世界纪录夺冠惹议 国际奥委会：中国泳队经受全面检测

（巴黎综合讯）中国19岁泳将潘展乐在巴黎奥运会上以缔造世界新猷佳绩摘金引发质疑，国际奥委会回应说，中国游泳队经受了全面检测。

据中新社报道，针对中国泳手打破世界纪录夺冠的表现，国际奥委会发言人亚当斯当地时间星期五（8月2日）在记者会上回应外媒提问时说，中国泳队今年1月至今接受了600多次检测，是巴黎奥运会上接受兴奋剂检测最多的队伍，所以他们经受了全面的检测。

潘展乐7月31日在奥运会男子100米自由泳决赛中，以46秒40最先触壁，为中国赢得本届赛会游泳首金，也游出巴黎奥运的首个世界纪录，亚军澳大利亚泳手查尔莫斯和季军罗马尼亚选手波波维奇则分别游出47秒48和47秒50。至截稿前，中国泳队收获1金2银5铜，而上届东京奥运会则夺得3金2银1铜。

综合央视新闻和《中国日报》等报道，潘展乐夺金后受访时说，他之前与外国选手打招呼，对方都不予理睬，如今是“一雪前耻，把看不起我们的都拿下”。

潘展乐也说，频繁接受兴奋剂检测对他没有影响。他在今年5月至7月接受了21次检测，无一次结果呈阳性。

不过，澳大利亚游泳评述员霍克在社交平台Instagram上评论潘展乐决赛的表现时说，“这简直不是人类能办到的”。他这个评论在微博上广为流传。

除了霍克外，美国游泳前名将菲尔普斯也对潘展乐的表现感到惊讶。他接受美国NBC访问时说，潘展乐能以超过1秒优势夺冠实在太不可思议了，这“在我职业生涯中闻所未闻”。

对于外界的质疑，中国女泳手张雨菲反问，为何没人质疑曾夺得八枚奥运金牌的菲尔普斯和长期称霸女子泳坛的美国选手莱德基。