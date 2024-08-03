奥运会加油海报被抢、应援毛巾被收 引台湾民众不满

（台北/巴黎综合讯）巴黎奥运会场边台湾球迷所持“台湾加油”地图海报被一名疑似中国大陆男子所抢夺，同场印有“Taiwan”字样的应援毛巾也被工作人员没收，引发台湾民众不满。

综合《联合报》和今日新闻报道，台湾男子羽毛球双打组合星期五（8月2日）对战丹麦组合时，台湾球迷杨芷芸拿着上面用中文写着“台湾加油”的台湾地形图站在观众席台阶上，引来工作人员关切。随后出现一名疑似中国大陆男子挡住其手中海报，后粗暴抢走。

台湾外交部星期六（8月3日）在官网发布新闻稿，称蛮横抢夺标语是粗暴卑劣手段和暴力行径，“非但毫无教养可言，且严重违反奥运所代表的文明精神，更悖离法治与侵害言论自由”。

同一场赛事上，有台湾球迷高举印有“Taiwan”字样的绿色毛巾为台湾组合加油，也被现场工作人员没收。

路透社指出，台湾执政的民进党和当地的台独支持者一贯以绿色为自身的代表颜色。国际奥委会发言人亚当斯星期六（8月3日）被问及此事件时说，奥运会场馆只允许展示参赛国家和地区的旗帜，禁止展示带有政治信息的横幅，这在每张门票上已有说明。

根据规定，台湾民众只能携带中华台北梅花旗而非青天白日满地红旗进场，台湾选手也以中华台北队名义参赛。

台湾网民称，毛巾、海报这些周边应援小物没有违规，也受到打压，太不公平。

对毛巾被现场工作人员夺走一事，台外交部在星期六的声明中说，已责成驻处向主办单位反映其过度执法。

深陷性别舆论风波的中华台北拳击队选手林郁婷（左）在星期五（8月2日）的女子57公斤级16强比赛中，以5比0击败乌兹别克斯坦选手，顺利挺进八强。 （法新社）

拳击选手林郁婷卷入性别风波

台湾奥运拳击选手林郁婷卷入性别风波，是搅动台湾舆论的另一个奥运话题。

因在DNA检测中被检出雄性XY染色体，林郁婷与阿尔及利亚女拳击手凯利夫被国际拳击协会取消2023年世界锦标赛参赛资格。

此次奥运会，凯利夫星期四（8月1日）在与意大利选手卡尼里的比赛中，卡尼里因难忍疼痛在比赛开始仅46秒后就宣告放弃。英国作家JK罗琳、美国总统候选人特朗普等人发声，称“反对男性参加女子体育比赛”，引发针对跨性别选手的舆论风暴。

台湾官方和民众站在了林郁婷一边，台湾总统赖清德和前总统蔡英文发声力挺林郁婷，台湾网民也纷纷表示林郁婷现在是，而且一直都是女性。



