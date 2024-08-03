贵州省烟草局客户经理岗招体育特长生 被疑因人设岗

（贵阳综合讯）贵州省烟草专卖局的客户经理岗位招聘体育特长生，被质疑因人设岗，该局回应称，招聘过程完全合规。

据澎湃新闻报道，贵州省烟草专卖局今年5月11日发布2024年公开招聘公告，卷烟部客户经理岗招聘七人，其中云岩区局和南明区局的分公司要求“体育教育、运动训练等相关专业”，并备注“特长生，具有篮球或足球国家二级运动员以上资格者优先”。

其余五个岗位的要求都是“统计学、经济学、金融学等相关专业”。中国应届生就业压力大，国企工作机会更是热门。贵州烟草局这一招聘要求引起网民质疑这是因人设岗，“体育生就算了，还要特别指出是篮球或足球资格，很难让人不怀疑”。

贵州省烟草专卖局相关工作人员星期五（8月2日）对澎湃新闻表示，“这是企业当时根据实际的岗位需要，自主确定的人才需求”。但具体是什么需求，该工作人员却没有详细回应。

据该局所发的拟录用人员公示，引起争议的两个岗位分别录取了一名毕业于上海体育大学体育经济与管理专业的本科毕业生和一名毕业于贵州师范大学体育教学专业的硕士研究生。其余五人皆为经济学、金融学相关专业毕业生。

《新京报》星期五就事件发表评论文章称，近年来国有企业招聘都强调实行回避制度，但有人担心，虽实行了内部人员回避制度，但国企领导之间可能存在人情交易。因此需要公示尽可能详细的信息，接受企业员工和社会公众监督。

据上游新闻报道，贵州省烟草专卖局在2021年也曾出现过类似情况。当年，南明区局与云岩区局分公司在客户经理的岗位上，分别录用了舞蹈表演与教育专业、播音与主持艺术专业的毕业生。